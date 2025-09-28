Smrtonosna bakterija pronađena u smrznutom jelu: Bolest krene s vrućicom, glavoboljom, konvulzijama...

Američki savezni zdravstveni dužnosnici izdali su upozorenje za javno zdravstvo zbog dva smrznuta obroka od tjestenine koji se prodaju u Walmartu i Trader Joe'su zbog zabrinutosti da bi mogli biti kontaminirani smrtonosnom bakterijom, piše Daily Mail.

Američko Ministarstvo poljoprivrede (USDA) objavilo je u četvrtak da su Marketside Linguine s goveđim mesnim okruglicama i umakom marinara, koji se prodaju u Walmart trgovinama diljem SAD-a, pozitivni na Listeria monocytogenes - isti soj bakterija povezan sa smrtonosnom epidemijom ranije ovog ljeta.

U petak je Služba za sigurnost i inspekciju hrane USDA-e (FSIS) proširila upozorenje i na Fettuccine Alfredo.

Do sada nitko nije prijavio oboljenje niti je izdano povlaćenje s polica. FreshRealm, tvrtka koja proizvodi Walmart linguine obrok, izjavila je da su testovi potvrdili prisutnost Listeria monocytogenes u tjestenini s mesnim okruglicama od govedine.

Listerija opasna za ruzične skupine

"FreshRealm je zadržao obroke linguine s mesnim okruglicama od govedine u marinara umaku nakon što su bili pozitivni na soj izbijanja“, rekao je CDC u petak.

"Dugo smo tvrdili da je izvor listerije vjerojatno sastojak koji je isporučila treća strana", dodali su.

Vjeruje se da je "kontaminirani“ sastojak tjestenina linguine nabavljena iz Nate's Fine Foods iz Rosevillea u Kaliforniji, prema upozorenju FSIS-a.

Kao dio istrage, jedan od proizvođača prikupio je uzorke prethodno kuhane tjestenine korištene u obrocima. Testovi su potvrdili kontaminaciju listerijom, a u tijeku su daljnje analize kako bi se utvrdilo je li soj genetski povezan s ranijom epidemijom.

Listerioza, bolest uzrokovana Listeria monocytogenes, može dovesti do teških, a ponekad i smrtonosnih infekcija, posebno kod trudnica, novorođenčadi, starijih osoba i osoba s oslabljenim imunološkim sustavom. Simptomi uključuju vrućicu, bolove u mišićima, glavobolju, ukočen vrat, zbunjenost i konvulzije.

Prema CDC-u, oko 1600 ljudi godišnje oboli od listerioze u SAD-u, a otprilike 260 umre.

