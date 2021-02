‘SMRT JE DIO ŽIVOTA’; Šef njemačkih poslodavaca žestoko protiv lockdowna: ‘Od Covida će se i dalje umirati, kao i od gripe…’

Njemački ekonomist je objasnio kako on vidi razloge zbog kojih bi, kako smatra, Njemačka u određenoj mjeri trebala prihvatiti činjenicu da se od koronavirusa umire i da će se umirati

Michael Hüther, čelnik organizacije poslodavaca Institut za njemačko gospodarstvo (IW), tijekom intervjua za N-tv, objasnio je zašto misli da bi njemačko društvo trebalo odustati od “strategije bez ijednog slučaja Covida-19” te zašto drži da su lockdownovi neodrživi.

Njemački ekonomist je objasnio kako on vidi razloge zbog kojih bi, kako smatra, Njemačka u određenoj mjeri trebala prihvatiti činjenicu da se od koronavirusa umire i da će se umirati. Iako to sve skupa nije lijepo, dodaje da je stvarnost takva. Hüther se referirao na to što je u Njemačkoj točno utvrđeno pri kojoj incidenciji zaraze se zatvaraju točno određeni dijelovi ekonomije, primjerice, kada se zatvaraju ugostiteljski sadržaji ili usluge.

“Kao društvo moramo se prilagoditi tome da će nam i uz cijepljenje i sve druge mjere i u budućnosti prijetiti virus i da ćemo umirati od virusa”, rekao je te predvidio da će, ako se ne pristane na prijetnje virusa društvu kao na činjenicu, tada će lockdowni biti tema i sljedeće jeseni i zime.

‘Smrt je dio života’

Čelnik njemačkih poslodavaca u intervjuu se osvrnuo i na to da su od Covida preminuli većinom ljudi “visoke životne dobi” te je ustvrdio da je 90 posto njih imalo 70 i više godina. Hüther veli da se njihova smrt nije uspjela spriječiti dosadašnjom politikom lockdowna.

Ističe da se nije uspjela razviti strategija zaštite domova za starije i nemoćne nego je “samo spriječila daljnje širenje”. Što se tiče njegovih stavova, u jednom drugom intervjuu iznosi mišljenje da će u budućnosti ljudi isto umirati od korone unatoč cijepljenju, baš kao što se i dalje umire od gripe. Smatra da nije realistično ići za sprječavanjem svakog umiranja od Covida i da bi se o tome trebalo politički razgovarati.

No, on smatra da takve teme nisu politički atraktivne. Kao sljedeću točku Nijemac navodi da društvo nema odnos prema smrti i da bismo svime htjeli upravljati. “Smrt se samo ograničeno može upravljati, ona je dio života”, kaže Hüther.

