SLUČAJ KOJI JE ŠOKIRAO SVIJET: ‘Lažno ubojstvo otkrilo popis s imenima 47 ljudi čija je ubojstva Rusija planirala’

Ukrajina tvrdi da je namješteno lažno ubojstvo ruskog novinara Arkadija Babčenka dovelo do otkrića popisa 47 ljudi u inozemstvu koje je Rusija planirala ubiti. Vlasti u Kijevu rekle su da je kontroverzno lažno ubojstvo novinara u egzilu bilo potrebno kako bi ga se zaštitilo, kao i desetke ostalih koji su na meti Rusije, piše Independent.

Objavljeno da je mrtav, a on se pojavio idući dan

Ukrajinski su dužnosnici u utorak objavili da je Babčenko, inače kritičar Kremlja, upucan u svom stanu u Kijevu. Ipak, on se samo dan kasnije u javnosti pojavio živ, a ukrajinski vladini dužnosnici priznali su da su lažirali njegovu smrt kako bi razotkrili ruske planove o atentatu na njega. Te je ukrajinske navode Rusija dočekala na nož. Od tamo su poručili da vlasti u Kijevu koriste isto za što optužuju Rusiju. Glavni istražitelj Jurij Lutsenko, jedan od rijetkih ukrajinskih dužnosnika koji su unaprijed znali za taj plan, obavijestio je veleposlanike Europske unije, Sjedinjene Američke Države i ostale zemlje o odluci lažiranja ubojstva.

Našminkali su ga tako da izgleda kao da je mrtav

Lutsenko je u izjavi novinarima nakon sastanka rekao da je lažiranje ubojstva bilo nužno jer je to omogućilo ukrajinskim istražiteljima više informacija o popisu ljudi čija su ubojstva naručena. ‘Istraga je došla do popisa od 47 ljudi koji bi mogli biti iduće žrtve.’ Nije objavio njihova imena, no rekao je da su na tom popisu istaknuti ukrajinski i ruski novinari. Taj je broj veći od 30, o kojem se ranije govorilo da su mete ubojstva. Istraga je došal i do važnih dokaza koji povezuju ruske obavještajne službe s ovim događajem, rekao je Lutsenko. Babčenko, koji se nakon lažiranog ubojstva suočio s brojnim kritikama, rekao je da je koristio svinjsku krv i vizažiste za lažiranje vlastite smrti. Bilo ga je strah za vlastiti život nakon što su mu agenti rekli da su ruske obavještajne službe naručile njegovo ubojstvo.

41-godišnjak je rekao da je vizažistica došla u njegov stan i našminkala ga tako da izgleda kao da je upucan. Novinaru su dali majicu s rupama od metaka i na njega su prolili svinjsku krv. Pravio se mrtav dok su ga liječnici vozili u bolnicu kolima hitne pomoći, proglasili ga mrtvim i poslali tijelo u mrtvačnicu. Babčenko kaže da je čak i njegova žena bila uvjerena da je mrtav.