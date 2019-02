SLOVENSKI PREMIJER ĆE NASTAVITI TRAŽITI PROVOĐENJE ARBITRAŽE: ‘O Hrvatskoj ovisi hoće li se to ispuniti’

Iako su u četiri mjeseca od njena formiranja iz njegove vlade smijenjena dva ministra, Šarec je ocijenio da vlada dobro djeluje, a relativizirao je one medijske hvalospjeve

Slovenski premijer Marjan Šarec kazao je u petak da će njegova vlada inzistirati na provođenju arbitražne presude o granici s Hrvatskom, ali da o Hrvatskoj ovisi hoće li se to ispuniti.

‘To ovisi o Hrvatskoj’

Upitan u razgovoru za televizijsku postaju Planet-TV hoće li u mandatu njegove vlade doći do “povijesnog” priznanja Hrvatske da je granični prijepor riješen arbitražnom presudom, Šarec je kazao da to ne može zajamčiti.

To “ovisi o Hrvatskoj”, rekao je, ali i naglasio da će njegova vlada i dalje inzistirati na tome da je granični spor među državama konačno riješen i da ga je samo potrebno provesti na terenu, odnosno implementirati odluku arbitara.

‘Nemamo magični štapić’

“Naša je teza da je arbitražnom presudom spor riješen i da za nove pregovore o granici nema manevarskog prostora i na tome ćemo i dalje ustrajati”, kazao je Šarec, te dodao kako je sa slovenske strane arbitražni sporazum bio “uvjet” da Hrvatske bude primljena u EU, a u Sloveniji je zbog protivljenja oporbe i potvrđen na referendumu.

“Mi smo Hrvatskoj dali prijedlog osnivanja demarkacijske komisije za provođenje arbitraže, odgovor na to nismo dobili. No, ono o čemu s Hrvatskom možemo govoriti je samo implementacija arbitražne presude. Ni ja ni ministar vanjskih poslova Miro Cerar nemamo čarobni štapić kojim možemo zamahnuti da se stvari dogode, ali ćemo inzistirati na našem stajalištu i zagovarati to stajalište u inozemstvu”, kazao je slovenski premijer.

‘Od junaka do bedaka manje je od pola koraka’

Iako su u četiri mjeseca od njena formiranja iz njegove vlade smijenjena dva ministra, Šarec je ocijenio da vlada dobro djeluje, a relativizirao je one medijske hvalospjeve u kojima se on osobno proglašava političarem po formatu sličnom pokojnom Janezu Drnovšeku koji je vodio više složenih koalicijskih vlada, te komentare da je postao popularan kao košarkaš Luka Dončić koji je tek u SAD-u pokazao raskošni talent.

“Na to se mogu samo nasmijati, a od junaka do bedaka manje je od pola koraka”, kazao je Šarec, rekavši da od članova svoje vlade zahtijeva naporan i predan rad, te odricanja.

Nije istina da je rasplakao ministricu

Biti javni dužnosnik shvaćam kao način života u korist ljudi, kazao je Šarec, dodavši da je na prijašnjoj funkciji, u 6 godina na mjestu gradonačelnika Kamnika, samo pet dana bio na godišnjem odmoru.

Šarec je priznao da na sjednicama vlade ponekad zna podići glas ali naglasivši da pri tome nije uvredljiv. Kazao je da nisu istinite kuloarske priče kako je s jedne sjednice vlade na kojoj mu se je suprotstavila, ministrica za infrastrukturu Alenka Bratušek otišla u suzama.