SLOVENSKI DRŽAVNI VRH ZABRINUT ZBOG ŠTAJERSKOG ODREDA: ‘Potiču strah i šire mržnju. To je potpuno neprihvatljivo!’

Slovenski predsjednik Borut Pahor i odlazeći premijer Miro Cerar izrazili su u ponedjeljak zabrinutost zbog navodnog osnivanja “paravojne skupine” iz Maribora. Krajem tjedna su se preko društvenih mreža proširili snimci mimohoda više desetaka muškaraca, lica skrivenih iza crnih kapuljača, od kojih su neki imali puške ili sjekire u rukama, navodno tijekom “vježbi” na mariborskom Pohorju.

“Predsjednik izražava veliku zabrinutost zbog postojanja spomenute naoružane skupine koja bi po tvrdnjama njenog vođe Andreja Šiška osiguravala mir i red u državi i nadzirala granicu. To je potpuno neprihvatljivo”, priopćeno je iz ureda slovenskog predsjednika, nakon što su mediji informacije s društvenih mreža prezentirali kao vijest dana.

Cerar očekuje reakciju mjerdovanih tijela

Reagirao je i tehnički premijer Miro Cerar izjavivši da je spomenuti događaj “apsolutno nedopustiv”, te da skupina iz Maribora tako “bespotrebno potiče strahove i širi mržnju”. Slovenija je sigurna država, a policija i vojska vrlo dobro obavljaju svoj posao, te očekujem da će mjerodavna tijela odmah poduzeti mjere protiv odgovornih, kazao je Cerar.

Vođa skupine iz Maribora Andrej Šiško, nekadašnji vođa navijača takošnjeg nogometnog kluba, kontroverzna je figura “krajnje desnice” koja po podacima medija ima i kriminalnu prošlost, ali je medijski eksponiran već niz godina, a lani se pojavljivao i na televizijskim ekranima kao jedan od kandidata za predsjednika države. U vrijeme hrvatsko-slovenskih polemika oko graničnih pitanja javno je na skupovima podržavao “borca za južnu granicu” Joška Jorasa, a od organizacije referenduma protiv ulaska Hrvatske u NATO u vrijeme kad je predsjednik vlade bio Pahor, odustao je tek nakon što je s njime na razgovor pristao sam premijer koji se s njime tada susreo u Mariboru.

Šiško je u ponedjeljak za medije potvrdio da je doista on na snimcima objavljenim na društvenim medijima, na kojima u karakterističnoj crvenoj šilterici koju je lani nosio i u predsjedničkoj kampanji daje uputstva “štajerskoj straži” od nekoliko desetaka maskiranih muškaraca srednje dobi, ali je zanijekao da je riječ o “paravojnoj formaciji”.

Šiško zagovara stvaranje sličnih odreda

“Objavljeni snimci nastali su u subotu prilikom postrojavanja Maistrove bojne koju čini stotinjak članova”, kazao je Šiško, prenose slovenski mediji, dodajući da on zagovara stvaranje sličnih formacija na regionalnoj razini i u drugim dijelovima zemlje. Potvrdio je i to da neki članovi grupe imaju i oružje. Nije potrebno da imaju dozvolu države za nošenje oružja, to je osnovno ljudsko pravo, kazao je Šiško.

Kako prenose slovenski mediji, Šiško se i prije deklarirao kao krajnji nacionalist i predstavnik krajnje desnice, te kao “štajerski patriot”. No, prenose da je on oštro zanijekao povezanost sa skupinama koje navodno planiraju veliki prosvjed u Ljubljani 13. ovog mjeseca, kad bi u parlamentu trebala biti potvrđena i stupiti na dužnost nova vlada mandatara Marjana Šarca kojoj kritičari i oporba zamjeraju neke radikalno lijeve poteze i sumnjiče da će imati previše popustljiv pristup pitanju migracija i zaštite nacionalnih interesa.

“Vrlo opasan i nimalo naivan događaj”

Slovenski mediji prenose mišljenja stručnjaka za sigurnost i sociologa da je stvaranje takve oružane skupine vrlo opasno i nimalo naivan događaj jer upozorava na političku polarizaciju u atmosferi sve izraženijeg fenomena neprijateljskog raspoloženja u opolitici i dijelu javnosti prema slabijim društvenim skupinama, migrantima i strancima općenito.

Policija je u ponedjeljak priopćila da provodi izvide u vezi s pojavom Šiškove skupine.