SLOVENSKA VLADA PREPORUČUJE GRAĐANIMA DA SE SUZDRŽE OD PUTOVANJA: Stručnjaci upozoravaju: ‘Pandemija i dalje traje’

Andrej Šter naglasio je da je jučerašnja rasprava na virtualnom summitu EU-a pokazala da se ne savjetuju putovanja u inozemstvo koja nisu od vitalne važnosti, pri čemu su države pozvane na restrikcije

Slovenska vlada ponovo je ovih dana svoje građane upozorila da ne putuju u inozemstvo bez hitnih i esencijalnih potreba jer pandemija Covida-19 još uvijek traje.

Kao primjer mogućih rizika šef konzularne službe u ministarstvu vanjskih poslova Andrej Šter spomenuo je u četvrtak slučaj slovenskog državljanina koji je ovih dana umro u bolnici u Zanzibaru. “Umro je u bolnici u kojoj se nalazio nekoliko tjedana, a uzrok smrti u dokumentaciji koju smo dobili od tanzanijskih vlasti tako je općenit da se na to uopće ne možemo pozivati”, kazao je Šter, ali upozorio da se u turističkim promocijama taj otok reklamira kao otok s rajskim plažama do kojih koronavirus ne može stići.

Prema riječima Štera, i jučerašnja rasprava na virtualnom summitu EU-a je pokazala da se ne savjetuju putovanja u inozemstvo koja nisu od vitalne važnosti, pri čemu su države pozvane na restrikcije. Mi još uvijek takva putovanja ne preporučujemo i opravdanim razlogom za putovanje ne smatramo to što je netko već uplatio turistički vaučer koji mu može propasti, kazao je Šter.

Dodao je da država takva putovanja ne može zabraniti iako svima preporučuje da se od toga suzdrže i da, ako već putuju, poštuju sva ograničenja i restrikcije, kako bi ostali zdravi i čuvali zdravlje drugih.

SLOVENCI ŽELJNI PUTOVANJA: 180 ih je otišlo na Tenerife, a najskuplja zemlja im je Italija

U Sloveniji pogoršano epidemiološko stanje u odnosu na prošli tjedan

U Sloveniji je u četvrtak potvrđeno 912 novih zaraza koronavirusom, uz 20,3 postotni udio pozitivnih nalaza na sve izvršene testove, a od posljedica Covida-19 umrlo je još 13 ljudi. Ravnatelj nacionalnog Instituta za javno zdravlje (NIJZ) Milan Krek izjavio je u petak da je u odnosu na prošli tjedan znatno pogoršano epidemiološko stanje na zapadu države, posebno u obalno-kraškoj regiji koja graniči sa susjednom Italijom. Tamo se ocjenjuje da je čak četvrtina novih zaraza vezana na “britanski” soj koji se brzo širi, kazao je Krek.

Zbog većeg postotka zaraženih nego u ostalim dijelovima države vlade je, na preporuku epidemiologa, opet u njoj ograničila rad neesencijalnih trgovina, pa će raditi samo one koje su manje od 400 četvornih metara. Stanovnicima je do daljnjega zabranjen izlazak izvan regijske granice, a svim ostalim Slovencima preporučeno da do daljnjega ne dolaze na slovensku obalu, pa čak ni oni koji tamo imaju vikendice.

Situaciju s koronavirusom u Hrvatskoj i svijetu iz minute u minutu možete pratiti OVDJE.