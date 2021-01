SLOVENSKA OPORBA ZATRAŽILA GLASANJE O POVJERENJU JANŠINOJ VLADI: ‘Uništava ugled Slovenije u međunarodnim odnosima’

Prijedlog je osnova za raspravu u parlamentu na izvanrednom zasjedanju koje će biti sazvano vjerojatno u srijedu idućeg tjedna, te za glasovanje na kraju rasprave

Slovenska oporba uložila je u petak u parlamentarnu proceduru prijedlog o izglasavanju nepovjerenja aktualnoj vladi premijera Janeza Janše te imenovanju Karla Erjavca za mandatara za sastav nove vlade.

U prijedlogu za izglasavanje nepovjerenja aktualnoj vladi, a posebno njenom premijeru Janši, navodi se da sadašnja vlast vrši “razgradnju ustavnog uređenja na svim područjima” i da je izgubila povjerenje ljudi te da “uništava” ugled Slovenije u međunarodnim odnosima okretanjem prema iliberalnim režimima u srednjoj i istočnoj Europi. Posebno se ističe da se je neuspješno suočila s epidemijom koronavirusa u usporedbi s drugim zemljama, iako je oštre restrikcije i zaustavljanje većeg dijela javnog života odredila još u listopadu prošle godine.

Osnova za raspravu u parlamentu

Prijedlog je osnova za raspravu u parlamentu na izvanrednom zasjedanju koje će biti sazvano vjerojatno u srijedu idućeg tjedna, te za glasovanje na kraju rasprave.

Riječ je o tzv. institutu “konstruktivnog nepovjerenja”, prema kojemu se vladi izriče nepovjerenje i određuje mandatar za sastav nove vlade, a za jedno i drugo je potrebno da za to, na tajnom glasovanju nakon parlamentarne rasprave, dade glas najmanje 46 zastupnika, polovica od njihova ukupnog broja.

Ako prijedlog oporbe uspije, to bi značilo da sadašnja vlada ostaje obavljati tekuće poslove do imenovanja nove, dok bi izabrani novi mandatar u zakonski određenom roku morao predložiti ministre, o čemu bi parlament opet glasovao, pri čemu bi bila potrebna natpolovična većina.

Oporbenoj grupaciji nedostaju još četiri glasa

Pod prijedlog o smjeni Janšine vlade i imenovanju nove, s Erjavcem kao mandatarom na čelu, potpisala su se 42 zastupnika iz pet stranaka tzv. Koalicije ustavnog luka (KUL). To su svi zastupnici Liste Marjana Šareca (LMŠ), Socijalnih demokrata (SD), Ljevice (L), Stranke Alenke Bratušek (SAB), te 3 od pet zastupnika Demokratske stranke umirovljenika (DESUS), čiji je predsjednjik Erjavec, s prvopotpisanim zastupnikom Branetom Golubovičem iz LMŠ-a.

Preostali zastupnik DESUS-a Branko Simonovič u izjavi je naveo da prijedlog o smjeni aktualne vlade ne može potpisati, s obzirom da bi to značilo i izraz nepovjerenja u vladu u kojoj je DESUS donedavno bio sastavni koalicijski član, a onda iz nje na Erjavčev prijedlog izašao, a svoj glas Erjavcu nije dao ni zastupnik Robert Polnar.

Odgovarajući na pitanja novinara o vjerojatnom neuspjehu inicijative jer oporbenoj grupaciji do izglasavanja nepovjerenja vladi nedostaju četiri glasa, Erjavec je kazao da očekuje kako će zastupnici do srijede dobro promisliti za što će dati svoj glas i da je tu najmanje riječ o tome hoće li on biti mandatar.

“Oni će odlučivati o budućnosti Slovenije, žele li državu u kojoj će ljudi biti strah, te vladu koja se neuspješno suočila s epidemijom”, žele li nastavak “denormalizacije” države ili povratak na put i vrijednosti koji je Slovenija vodila zadnjih 30 godina”, kazao je Erjavec.

Fajon pozvala na jače povezivanje oporbe

Dodao je kako želi da Slovenija opet postane “kredibilna” država s međunarodnim ugledom, dok u onome kako stvari sada izgledaju vidi “samo mrak i slabu perspektivu”. Ako inicijativa za smjenu vlade uspije, dodao je, sve će se to promijeniti, a nova će vlada upravljanje borbe protiv Covida-19 “prepustiti struci” i neće politizirati protuepidemijske mjere, kako bi se javni život u Sloveniji otvorio i kako “bismo se riješili toga zla”, naveo je među ostalim mogući mandatar neke nove slovenske vlade.

Dodao je da je Janša imao svoju priliku, te da je već tri puta bio predsjednik vlade, ali da je uza sve i nekim spornim potezima na području vanjske politike osramotio zemlju i doveo je u neugodan položaj.

Predsjednik LMŠ-a Marjan Šarec kazao je da parlament prilikom glasovanja idućeg tjedna ima priliku reći želi li da se Slovenija vrati na put demokracije ili da se nastavi “putem Trumpa i Janše”.

Ukoliko akcije izglasavanja nepovjerenja aktualnoj vladi i imenovanju nove, koju bi trebao formirati Erjavec, uspije, onda se sve stranke u njoj obvezuju da bi završile mandat te vlade do idućih redovnih izbora 2022., a ako ne onda bi se stranke sadašnje oporbe i dalje trebale povezivati i surađivati još odlučnije, kazala je Tanja Fajon, predsjednica Socijalnih demokrata (SD). Ona je i jedna od vodećih čelnica u neformalnoj oporbenoj Koaliciji ustavnog luka (KUL), koja je izašla s inicijativom o izglasavanju konstruktivnog nepovjerenja Janšinoj vladi i imenovanju nove.

Predsjednik stranke Ljevica (L) Luka Mesec kazao je da će pred parlamentarnim zastupnicima, koji će o inicijativi odlučivati idući tjedan, zapravo glavno pitanje biti žele li Janši i njegovoj vladi i dalje “davati alibi” za ono što ona radi ili ne. To je pitanje, po njemu, najviše usmjereno na zastupnike Stranke modernog centra (SMC) koji u toj vladi i dalje ustraju iako na njen rad ponekad nevoljko iznose i rezerve, posebno kad su u pitanju potezi premijera Janše kojima unosi podjele u slovensko društvo, rekao je Mesec.