SLOVENIJA OLAKŠALA RADNICIMA: Regulirali su rad nedjeljom, sat će biti plaćen dvostruko više nego dosad

Svi zaposleni u trgovinskoj djelatnosti u Sloveniji koji rade s kupcima od rujna će smjeti raditi samo 20 nedelja godišnje, ali ne više od dvije mjesečno, a imat će pravo i na dodatak za rad nedjeljom od najmanje 5,40 eura na sat bruto, čime će im rad nedjeljom biti praktično plaćen dvostruko više nego sada, prema granskom kolektivnom ugovoru koji su u ponedjeljak potpisali sindikati zaposlenih u trgovini, te udruge poslodavaca.

Ugovor takođe predviđa da će sve trgovine, osim onih na benzinskim crpkama i sličnih, biti zatvorene na sve državne praznike koji su i za ostale zaposlene slobodan dan.

Glavni tajnik trgovinskog sindikata Ladi Rožič najavio je osim toga da će se prema novom kolektivnom ugovoru s početkom iduće godine povećati i najniže osnovne plaće u trgovini, većini za oko 10 posto.

Uz to, dogovoreno je da se plaće trgovaca i trgovkinja u najnižem tarifnom razredu ubuduće usklađuju s rastom životnih troškova, ali najviše do dva posto godišnje. Novi granski kolektivni ugovor odnosi se na oko 88 tisuća zaposlenih od skoro 110 tisuća koliko ih je u toj djelatnosti. Kao najveće postignuće u pregovorima sindikalni predstavnici istaknuli su to što će već od rujna važiti pravilo da su trgovine praznicima zatvorene, dok su do sada svi trgovci morali raditi najmanje pet nedjelja i pet praznika na godinu.