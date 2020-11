SLOVENIJA NA VRHU ‘CRNE LISTE’: Raste broj mrtvih i hospitaliziranih, vlada najavila produženje najstrožih mjera

Zbog još uvijek vrlo teške situacije s epidemijom slovenska vlada jučer je za najmanje još tjedan dana produžila najstrože restrikcije koje uključuju i policijski sat, zabranu okupljanja izvan obiteljskog kruga i ‘zatvorenost’ unutar općinskih granica

U Sloveniji je u zadnja 24 sata potvrđeno 1609 novih zaraza koronavirusom i umrlo je još 48 oboljelih od Covida-19, objavljeno je u petak, a vlada je oštre restriktivne mjere, koje su na razini zatvaranja na snazi već mjesec dana, produžila za još najmanje tjedan dana.

Na testiranih 6587 ljudi potvrđeno je 1609 zaraza, što je 158 infekcija manje nego prethodni dan, a udio pozitivnih smanjen je na 24,3 posto u odnosu na dan ranije, kad je iznosio 27,3 posto, kazao je na konferenciji za novinare Jelko Kacin, glasnogovornik vlade za Covid-19. On je kazao kako su podaci nešto pozitivniji iako je stanje s drugim valom epidemije i dalje vrlo ozbiljno i zabrinjavajuće.

Slovenija na vrhu ‘crne liste’ država pogođenih pandemijom

S infekcijama potvrđenim u zadnja 24 sata ukupan njihov broj od početka epidemije povećao se na 72.682, od čega je trenutno aktivnih zaraza 20.268, dok 14-dnevna incidencija iznosi 967, objavilo je u petak slovensko ministarstvo zdravstva.

Rastući broj hospitalizacija još nije zaustavljen i taj broj i dalje raste, pa je sada u bolnicama na covid odjelima 1324 pacijenata, 37 više nego u četvrtak. Na intenzivnim odjelima smješteno 199 je teško oboljelih, a s preminulima u zadnja 24 sata ukupan je broj smrtnih slučajeva povećan na 1293. Po fatalnim ishodima bolesti u odnosu na cjelokupnu populaciju Slovenija je među zamljama na vrhu “crne” liste država pogođenih pandemijom.

Produžene strože mjere

Zbog još uvijek vrlo teške situacije s epidemijom slovenska vlada jučer je za najmanje još tjedan dana produžila najstrože restrikcije koje uključuju i policijski sat, zabranu okupljanja izvan obiteljskog kruga i “zatvorenost” unutar općinskih granica.

Kako prenose slovenski mediji, epidemiolozi bliski vladi ocjenjuju da do mjera popuštanja bilo kojih restrikcija ne bi smjelo doći barem dok se broj dnevnih zaraza ne stabilizira na ispod 1000 dnevno. Vlada je najavila da će napraviti plan eventualnog ublažavanja mjera. Infektologinja Bojana Beović kazala je da je takav plan već donijela francuska vlada, te ako bi se francuski kriteriji primijenili u Sloveniji to bi značilo da bi do ukidanja oštrih mjera moglo doći tek kad broj novih zaraza padne na manje od 150 dnevno.

Osim toga, uskoro stupaju na snagu nove odredbe o sankcioniranju prekršitelja epidemioloških mjera, koje je izmjenama zakona o zaraznim bolestima usvojio parlament na prijedlog vlade, a predviđaju globe od 1.000 do 10.000 eura, posebno zaprijećene onima koji pozivaju na zabranjena okupljanja i javne prosvjede na otvorenome u doba korone.

Stručni tim vlade za Covid dobio anonimne prijetnje

Slovenski mediji izvještavaju da je više članova stručnog tima vlade za Covid-19 u zadnje vrijeme dobivalo anonimne prijetnje elektronskom poštom ili putem društvenih medija, pa je vlada najavila da će se takve prijetnje energično istražiti i prijavljivati organima gonjenja.

Direktor Nacionalnog zavoda za javno zdravlje (NIJZ) Milan Krek kazao je sinoć u razgovoru za Slovensku televiziju da je nedavno na ulici doživio i izravne fizičke prijetnje i uvrede jednog reper-glazbenika, ujedno i aktiviste koji je podržavao tjedne “biciklističke” proteste protiv vlade i epidemioloških mjera.

