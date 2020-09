SLOVENIJA I SUSJEDNE ZEMLJE NASTOJE IZBJEĆI NOVU KARANTENU: ‘Ne želimo ponavljanje onog zatvaranja iz prvog vala epidemije’

Ministri vanjskih poslova Slovenije, Austrije, Češke i Slovačke zauzeli su se za zajedničku koordinaciju donošenja epidemioloških mjera prilikom drugog vala epidemije koronavirusa kako b izbjegli nepovoljne učinke na međusobnu suradnju

Ministri vanjskih poslova Slovenije, Austrije, Češke i Slovačke zauzeli su se u utorak za međusobnu koordinaciju mjera prilikom drugog vala epidemije koronavirusa, kako eventualne restriktivne mjere ne bi negativno djelovale na međusobnu suradnju, osobito gospodarsku. Na Brdu kod Kranja u utorak je održan treći po redu ministarski sastanak članica neformalne regionalne inicijative “Central 5”, koju čine Austrija, Slovenija, Mađarska, Slovačka i Češka. Ministri vanjskih poslova razgovarali su o situaciji sa stanjem epidemije Covida-19, europskim temama, migracijama, stanju na zapadnom Balkanu te događajima u susjedstvu Europske unije.

SLOVENSKI POLICAJCI TRENIRAJU STROGOĆU NAD HRVATIMA, POGLEDAJTE ŠTO JE ŽENA DOŽIVJELA NA GRANICI: ‘Ovo vam je posljednji put’

Ograničavanje rizičnih situacija

Složili smo se da treba napraviti sve kako u slučaju širenja epidemije ne bi dolazilo do dodatnih, a nepotrebnih ograničenja prilikom prelaženja granice, ne želimo ponavljanje onog zatvaranja iz prvog vala epidemije na proljeće, kazao je na zajedničkoj konferenciji za novinare slovenski ministar vanjskih poslova Anže Logar. Dodao je kako je dogovoreno da se članice inicijative o stanju sa COVIDOM-19 i mjerama zaštite ubuduće usklađuju i redovitom diplomatskom komunikacijom preko video-konferencija i svoje mjere u tom smislu usklađuju. “Pred našim je vladama je važna zadaća da one situacije koje su najriskantnije za širenje Covida-19 ograničimo, no nismo za ponovno zatvaranje granica”, kazao je Logar.

Austrijski ministar Alexander Schallenberg kazao je da je u interesu svih da u uvjetima epidemije ne dolazi do novih barijera i zaustavljanja prometa i putovanja među zemljama koje predstavljaju svojevrsnu kulturnu i gospodarsku cjelinu. “Suradnja naših država u srednjoj Europi sada je važnija nego ikad, a naš zajednički cilj je da ne dođemo u situaciju iz početka travnja”, kazao je Schallenberg, te potvrdio da se na sastanku razgovaralo i o stanju u Bjelorusiji, slučaju Navalni, stanju u istočnom Mediteranu, te o približavanju država zapadnog Balkana Europskoj uniji kao zajedničkom interesu inicijative.

Upitno pitanje migracija

Kad je riječ o događajima i izazovima u susjedstvu EU-a Schallenberg je kazao da Europa o njima mora govoriti “jednim glasom”, ako želi da se njen glas čuje i u Minsku i u Moskvi i u Ankari. Na novinarsko pitanje ne dijeli li EU i danas pitanje migracija, što se pokazalo i u novom slučaju migranata s Lezbosa, koje neke zemlje ne žele primiti, Schallenberg je rekao da to nije slučaj. Austrija će financijski pomoći Grčkoj kao što je i ranije činila, ali je odluka o prihvaćanju migranata i izbjeglica “suvereno pravo” svake pojedine države, a u okviru EU-a je potrebna reforma migracijske politike, ocijenio je Schallenberg.

Sa takvim stajalištem o migracijskoj politici složili su se i češki i slovački ministri, Tomaš Petriček i Ivan Korčok, ocijenivši da se u prihvaćanju zajedničke europske politike migracija i azila može doći do prihvatljivog kompromisa. Mađarski šef diplomacije nije sudjelovao na današnjem sastanku inicijative, čiji je prvi sastanak održan u Beču početkom ove godine.

POBUNA MIGRANATA NA GRČKOM OTOKU LEZBOSU: ‘Rekli smo im da moraju ući u novi smještaj, oni to odbijaju’

NJEMAČKA ĆE PRIHVATITI 1500 IZGBJEGLICA S GRČKIH OTOKA: Prioritet imaju obitelji s djecom koje su već pod statusom zaštite