SLOVENCI ŽELJNI PUTOVANJA: 180 ih je otišlo na Tenerife, a najskuplja zemlja im je Italija

On isto tako upozorava one koji bi nakon dugo vremena rado opet išli u Trst “na kavu” da ih to može koštati i do tisuću eura globe ako ih negdje na putu zaustavi talijanska policija

Uz još uvijek važeće restrikcije kretanja zbog epidemije koronavirusa Slovencima je najlakše doći u Hrvatsku, posebno zbog oštrih ograničenja koje su uvele druge susjedne države, ocjenjuje slovensko ministarstvo vanjskih poslova upozoravajući na globe za putnike bez opravdanog razloga.

“Najotvorenija je granica s Hrvatskom, gdje su uvjeti za ulazak slični onima koji kod nas vrijede za izlazak iz države. Mala je razlika u tome što mi dopuštamo ulazak onih osoba koje u Sloveniji imaju nekretninu ili plovilo bez negativnog testa ili karantene, a Hrvati ne”, kazao je u ponedjeljak u razgovoru za Slovensku televiziju Andrej Šter, šef konzularnog odjela u ministarstvu vanjskih poslova. On je u prvom valu pandemije u proljeće prošle godine koordinirao evakuaciju i repatrijaciju slovenskih građana koje je situacija zatekla daleko od kuće.

Hrvatska za ulazak ne dopušta taj izuzetak, ali ima transparentan postupak na granici, a dopušta i ulazak osobama koje u Hrvatskoj imaju poslovne susrete, kazao je Šter. One koji putuju izvan zemlje Šter je pozvao da dobro prouče epidemiološku situaciju i propise koji tamo vrijede te da se toga drže kako ne bi bili iznenađeni visokim kaznama ako se nađu u prekršaju.

Kava u Trstu može koštati i do tisuću eura

“Italija i Austrija su skoro zatvorene za turistička putovanja. Tirol ima velik broj zaraza južnoafričkim sojem virusa, pa tamo ne treba računati na idilične turističke ture”, kazao je.

On isto tako upozorava one koji bi nakon dugo vremena rado opet išli u Trst “na kavu” da ih to može koštati i do tisuću eura globe ako ih negdje na putu zaustavi talijanska policija, a neće im pomoći ni moguća isprika da idu u šoping, jer se ni to ne smatra dovoljnim razlogom za prelazak granice.

Još restrikcija vrijedi za ulazak u Mađarsku, jer ona ima rigorozne uvjete i dosljedno ih provjerava, dok Njemačka od putnika traži da se prethodno on-line registriraju, a provjerava i cilj putovanja, podsjetio je Šter.

“Ako tamo navedete da putujete iz poslovnih razloga, a nađu vam pun prtljažnik sportske opreme, teško ćete im dokazati da to ide jedno s drugim”, upozorava voditelj slovenske konzularne službe.

180 Slovenaca otišlo na Tenerife

Sve do početka prošlog tjedna Slovenci zbog epidemije Covida-19, uz niz drugih restrikcija, nisu smjeli napuštati ni općinske granice, osim u opravdanim izuzetnim slučajevima, no turističke agencije navode da su sada željni putovanja.

Da je tome tako svjedoči i pun zrakoplov sa skoro 180 putnika koji je u nedjelju s ljubljanskog aerodroma odletio na Tenerife, pri čemu su rezervacije za mjesta razgrabljene u nekoliko dana. Zato turističke agencije u preostalom dijelu zimske sezone pripremaju još nekoliko sličnih čartera za egzotične destinacije, a već nude i aranžmane za Hrvatsku, Slovencima najomiljeniju i najbližu turističku destinaciju.

