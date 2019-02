SLOVENAC UHIĆEN NA TAJLANDU, A RAZLOG JE BIZARAN: Kidao je plakate tamošnjeg premijera jer mu je upropastio prosidbu

Neimenovani slovenski turist oštetio je nožem na Valentinovo na istoku Tajlanda 8 plakata lokalnog kandidata Chalonga Maralerta iz vojsci bliske stranke Palan Pracharat, a na plakatima je bio i lik premijera Prayut Chan-o-cha

Pedesetčetverogodišnji Slovenac pritvoren je proteklog vikenda u Tajlandu jer je iskalio bijes na izbornim plakatima stranke Palan Pracharat, na kojima je bila i fotografija premijera Prayut Chan-o-chaa (na slici), a nakon što je otkriven svoj je vandalizam policiji objasnio ljubavnim jadima, objavili su u ponedjeljak slovenski mediji koji se pozivaju na tajlandski portal na engleskom jeziku Taivisa.

Ljubavni jadi sredovječnog Slovenca

Policija je Slovenca otkrila na temelju snimki video-kamera, no pokazalo se da rupa na čelu premijera na plakatu nije bila uzrokovana nožem koji je otkriven kod Slovenca. On je ipak priznao da je oštetio plakate, s neobičnim objašnjenjem da je to učinio u pijanom stanju i zbog ljubavnog razočarenja.

Ispričao je da je za Valentinovo na večeri namjeravao zaprositi svoju tajlandsku prijateljicu, ali da cura nije došla na sastanak, pravdajući se obvezama koje ima kao volonterka u predizbornoj kampanji Chalonga Maralertau.

Ispričao se premijeru, ovaj prihvatio ispriku

Zbog ljutnje i razočaranja se iste večeri napio, a onda iskalio na plakatima s likom političara, očito ga kriveći za neuspjeli ljubavni sastanak.

“Nisam je uspio dobiti ni na telefon, pa sam se napio, sjeo na motor i svoju srdžbu istresao na plakate”, navodno je policiji ispričao zaljubljenik kojega je policija nakon priznanja oslobodila uz opomenu, odustavši od kaznene prijave za vandalizam. Slovenac se nakon toga kandidatu Chalongu ispričao na konferenciji za novinare, a Chalong je njegovu ispriku primio na znanje i uvažio, prenose slovenski mediji.