SLJEDEĆI PUT ĆE RAZMISLITI: Nijemac uporno ignorirao molbe susjeda, ovaj uzeo viličar i učinio nezamislivo s njegovim automobilom

Policija nije kaznila 51-godišnjaka, jer je pri svome manevru poduzeo sve mjere zaštite kako ne bi oštetio vozilo

Jedan 51-godišnjak iz njemačkog grada Allgäua revoltiran ponašanjem svog susjeda odlučio je na neobičan način uzeti stvari u svoje ruke. Naime, on je nekoliko puta od 38-godišnjeg susjeda tražio da se ne parkira na njegovu posjedu, no ovaj je to uporno ignorirao.

Zemljoposjednik je proteklog vikenda uzeo viličar, a zatim podignuo i preparkirao susjedov automobil 20 metara dalje, piše Fenix magazin. Učinio je to kao da se ništa nije dogodilo, jer policajci nisu pronašli nikakvu štetu na vozilu nakon što ih je pozvao vlasnik automobila. Muškarac je poduzeo mjere predostrožnosti kako ne bi oštetio automobil, priopćili su iz policije dodavši kako 51-godišnjak neće biti kažnjen.