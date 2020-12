‘SLJEDEĆA TRI MJESECA BIT ĆE JEDNOSTAVNO UŽASNA’: Amerikanci strahuju od najgoreg: ‘Sada nas je sustiglo, treba brzo djelovati…’

Sjedinjene Države dosegle su zastrašujuću prekretnicu: više od milijun novih slučajeva koronavirusa svaki tjedan, a stručnjaci otkrivaju da će naredni mjeseci ‘biti jednostavno užasni’

Vijesti o cjepivima i antitijelima koje dolaze svakog tjedna pružaju nadu da je kraj pandemije blizu, a blagdansko vrijeme, ipak, donosi mračan obračun, piše The New York Times. Amerikanci sada moraju pretrpjeti kritično tranzicijsko razdoblje, koje može trajati predugo, budući da razdvajamo opravdani optimizam za sljedeće proljeće i suočavamo se s mračnom zimom koja je tek pred nama. “Sljedeća tri mjeseca bit će jednostavno užasna”, rekao je dr. Ashish Jha, dekan Škole za javno zdravstvo Sveučilišta Brown-u.

Trenutno stanje, možda više nego bilo koji trenutak do sada, razotkriva duboke političke podjele koje su dopustile da pandemija zaživi i procvjeta, a koje će odrediti dubinu zime koja slijedi. Iako su Centri za kontrolu i prevenciju bolesti apelirali na Amerikance da izbjegavaju putovanja za nadolazeće praznike i mnogi su zdravstveni službenici tražili od obitelji da otkažu velika okupljanja, više od šest milijuna Amerikanaca letjelo je tijekom tjedna zahvalnosti. Iako je novoizabrani predsjednik Joseph R. Biden Jr., prema stručnjacima za javno zdravstvo, okupio izvrsne savjetnike i plan za suzbijanje pandemije, osnivač AVAC-a, Mitchell Warren, smatra da su njegove ruke “vezane” do dana inauguracije – 20. siječnja, a trenutni predsjednik Donald Trump, jedina osoba koja je najsposobnija promijeniti putanju borbe s virusom od sada do proljeća, čini se da ne želi pomoći svom nasljedniku kako bi se spasili životi desetaka tisuća Amerikanaca.

Potkraj prosinca Amerikancima bi trebale biti dostupne prve doze cjepiva, a prioriteti cijepljenja se još uvijek postavljaju: očekuje se da će se cijepiti prvo zdravstveni radnica, štićenicima domova za starije i ostali s povećanim rizikom. Koliko će trebati vremena da se stigne do mlađih Amerikanaca, ovisi o mnogim čimbenicima, uključujući broj odobrenih cjepiva i brzinu izrade.

Operacija Warp Speed

Regije zemlje koje su sada najviše pogođene virusom – srednjezapadne i planinske države te ruralne županije, uključujući Dakotu, Iowu, Nebrasku i Wyoming – su te koje su na nedavnim izborima glasovale za Trumpa. Predsjednik bi mogao pomoći spasiti svoje milijune pristaša pozivajući ih da nose maske, izbjegavaju gužve i preskaču blagdanska okupljanja ove godine. No čini se da se to vjerojatno neće dogoditi, tvrde mnogi zdravstveni stručnjaci.

“To je izvan njegove DNK”, rekao je dr. William Schaffner, specijalist preventivne medicine na medicinskom fakultetu Sveučilišta Vanderbilt. “To bi značilo priznati da je pogriješio i da je Tony Fauci bio u pravu.” Neki stručnjaci su primijetili kako bi Trump mogao biti junak ove pandemije – operacija “Warp Speed”, koju je njegova uprava najavila u svibnju, čini se kako će isporučiti cjepiva i terapije u rekordnom vremenu. Da je Trump poslušao svoje medicinske savjetnike krajem proljeća i usvojio mjere za suzbijanje novih infekcija, nacija bi sada mogla biti na putu da izađe iz epidemije sljedeće godine s mnogo manje smrtnih slučajeva po stanovniku nego mnoge druge države. Neki su zdravstveni stručnjaci izrazili zabrinutost da bi Trump mogao nastaviti potkopavati napore u vezi s koronavirusom nakon što napusti dužnost, proturječivši i umanjujući bilo koju mjeru koju je predložio Biden.

Podijeljena mišljenja oko zaštitnih maski

Protuotrov za beznađe je djelovanje, a Amerikanci se mogu zaštititi i bez Trumpovih savjeta noseći maske i držeći se podalje od drugih. Guverneri Iowe i New Hampshira prvi su put izdali obavezu nošenja maski sredinom studenoga, no, prosječni Amerikanci oštro su podijeljeni oko maski. “Postoji prilično široka podrška za nošenje maski čak i među republikancima”, rekla je Martha Louise Lincoln, medicinska povjesničarka sa Sveučilišta San Francisco. “Ali među ekstremno desnim glasačima još uvijek postoji percepcija da su oni znak slabosti ili simbol prevare.”

Centri za kontrolu i prevenciju bolesti izdali su nove smjernice 10. studenog, zagovarajući jasnije nego prije da svi, zaraženi ili zdravi, trebaju nositi masku. Razna istraživanja pokazala su da visokokvalitetne maske mogu značajno smanjiti širenje patogena među ljudima u razgovoru. Studija Instituta za zdravstvene metrike i procjenu Sveučilišta u Washingtonu procijenila je da bi do veljače moglo biti spašeno 130.000 života ako uporaba maski odmah postane univerzalna u Sjedinjenim Državama. Maske također mogu očuvati ekonomiju: Studija Goldman Sachsa procijenila je da bi univerzalna uporaba uštedjela 1 bilijun dolara koji bi mogli biti izgubljeni zbog prestanka poslovanja i medicinskih računa.

Bidenov plan

Premda se nekolicina stručnjaka požalila da je Biden za borbu protiv koronavirusa trebao odabrati drugačiji tim (primjerice više epidemiologa, i biheviorista), skup savjetnika koje je odabrao novoizabrani predsjednik općenito je hvaljen. Biden je najavio kako se namjerava uhvatiti u koštac s pandemijom čim preuzme predsjedničke ovlasti. Plan za suzbijanje pandemije Biden je predstavio na svojoj web stranici. Zahtijeva daleko raširenija, besplatna, ispitivanja; zabranu troškova iz džepa građana za medicinsku njegu; da vojska izgradi privremene bolnice ako je potrebno; suradnju s američkim poduzećima u stvaranju više zaštitne opreme i ventilatora; veće omogućavanje hrane za siromašne i druge mjere.

Biden podržava nacionalnu odluku za nošenje maski, iako njegov plan guvernere poziva da države postave vlastita ograničenja. Svi stručnjaci s kojima je The Times razgovarao pohvalili su plan, ali nekoliko je smatralo da nije dovoljno agresivan. Oni su tvrdili da pandemija bjesni toliko izvan kontrole, da je se može suzbiti samo duboko nepopularnim, ali nužnim mjerama, poput rigoroznog provođenja zakona o maskama, zatvaranja barova i restorana, koji zahtijevaju redovito testiranje u školama i na radnim mjestima, izoliranje zaraženih od njihovih obitelji, zabranjujući putovanja iz područja s velikom prevalencijom u područja s niskom razinom, i namećući karantene. Mnoge druge zemlje uvele su takve mjere unatoč žestokom protivljenju nekih građana i pomogle su.

Ključ provedbe zakona o maskama, primijetio je dr. Robert Klitzman, psihijatar i bioetičar sa Sveučilišta Mailman School of Public Health Sveučilišta Columbia, nije kažnjavanje ljudi već vlasnika zgrada koje ignoriraju ograničenja. No, nakon vrlo podijeljenih izbora, rekli su drugi stručnjaci, bit će teško natjerati mnoge Amerikance da surađuju, pogotovo ako Trump potiče otpor. Također, postoje zakonska ograničenja onoga što savezna vlada može učiniti. Američki “sanitarni kodeksi” i zakoni o karanteni pretežno se temelje na državnim i lokalnim moćima, od kojih su mnoge odobrene u 19. stoljeću, kada su epidemije neprestano zahvaćale nacionalne gradove. Ovlasti savezne vlade općenito se protežu na međudržavna pitanja. Tako bi, primjerica, Bidenova administracija lako mogla proglasiti saveznim kaznenim djelom odbijanje nošenja maske na letu za međunarodne letove – ili stavljanje počinitelja na „listu zabranjenih letova“ koja je stvorena nakon 11. rujna 2001., vjerojatno ne može natjerati svakog stanovnika Južne Dakote da nosi masku ako se guverner Kristi Noem i državno zakonodavno tijelo usprotive toj mjeri. Guvernerka Noem rekla je da neće provoditi zakon o obveznim maskama ili zaključavanju čak i ako im Biden, kao predsjednik, naredi.

Velika nada: cjepivo

Svi zdravstveni stručnjaci s kojima je intervjuirao The Times izrazili su uzbuđenje zbog toga što je izvješteno da su cjepiva Pfizer/BioNTech i Moderna djelovala 95% bez ozbiljnih sigurnosnih problema. Dana 23. studenoga, treće cjepivo, iz AstraZenece, također se pokazalo učinkovitim, premda se trenutno osporava koliko je učinkovito. “Ovo je nevjerojatan podvig znanosti koji smo upravo vidjeli, od sekvence gena 10. siječnja do cjepiva do 10. studenoga”, rekao je dr. Lawrence Corey, koji usklađuje različita ispitivanja cjepiva. Biden će naslijediti plodove operacije Warp Speed ​​i nadgledati njihovu distribuciju. Članovi njegovog tima, govoreći anonimno jer nisu bili ovlašteni otkriti njegova razmatranja, rekli su da već razgovaraju o dvije osjetljive teme: treba li stvoriti siguran način za cijepljene osobe da dokažu da su primile obje injekcije i trebaju li Covid cjepiva u konačnici biti obvezni – bilo od savezne vlade, bilo od državnih vlada, poslodavaca, školskih sustava ili slično.

Uvođenje obveznih cjepiva može biti politička borba, ali to je u dosegu američkog zakona. 1905. godine, u značajnom slučaju, Jacobson protiv Massachusettsa, Vrhovni sud podržao je pravo državne vlade da cijepljenje protiv malih boginja učini obveznim, na temelju toga što je štitilo javno zdravlje – unatoč činjenici da su sirova cjepiva protiv velikih boginja tog doba može izazvati ozbiljne nuspojave kod nekih ljudi. Gotovo svaka glavna religija smatrala je da su cjepiva dopuštena, a neki čak smatraju da su njihovi pripadnici obvezni cijepiti se za opće dobro. Neki stručnjaci koji nisu u odboru bili su odlučni da bi, nakon što se dokaže da su cjepiva Covid učinkovita i sigurna, trebala biti obvezna.

Doktor W. Ian Lipkin, direktor Centra za infekcije i imunitet pri Školi za javno zdravlje Mailman Sveučilišta Columbia, napomenuo je da njegova ustanova već ima obavezno testiranje za sve studente i osoblje. Rekao je da bi tvrtke koje savjetuje htjele na kraju cijepljenje napraviti obveznim za sve zaposlenike, ali radije bi da vlada preuzme vodstvo. U pedijatrijskoj bolnici dr. Offita svaki je član morao obaviti sva rutinska cijepljenja i dobiti godišnju injekciju protiv gripe – ili prijeti otkaz. “Nije neobavezno”, rekao je. „Ti brineš o djeci. I da, mislim da će cijepljenje morati biti obvezno. Vaša je odgovornost kao građanina. “.

Sljedećih desetak tjedana bit će dugo i bolno, piše NYT. No, proljeće će vjerojatno donijeti vrlo učinkovita cjepiva i obnovljenu predanost medicinskom vodstvu, nešto što je nedostajalo pod Trumpom. “C.D.C. morat će se obnoviti, a njegove smjernice i F.D.A. moraju se odmah preispitati “, rekao je dr. Robert L. Murphy, ravnatelj Instituta za globalno zdravlje na medicinskom fakultetu Sveučilišta Northwestern. “Bidenova ekipa mora brzo djelovati. Nije da ne znaju što učiniti. “.