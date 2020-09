SLAVOJ ŽIŽEK OBJASNIO ZAŠTO BI NAS SVE TREBALO BRINUTI OVO ŠTO RADE JULIANU ASSANGEU: ‘Sile koje krše njegova prava…’

‘Julianu Assangeu oduzeta su prava u slučaju koji bi trebao uzbuniti milijune, ali premalo ljudi brine jer je na njegov lik izvršen atentat’

Svjetski poznati slovenski filozof Slavoj Žižek objavio je članak za RT u kojemu tvrdi da je postupanje Julianu Assangeu napad na osobne slobode svih ljudi. “Julianu Assangeu oduzeta su prava u slučaju koji bi trebao uzbuniti milijune, ali premalo ljudi brine jer je na njegov lik izvršen atentat. Možda će morati u zatvor prije nego što dobije podršku kakvu zaslužuje”, tvrdi Žižek.

Navodi staru šalu iz vremena Prvog svjetskog rata o razmjeni brzojava između sjedišta njemačke vojske i austrougarskog stožera. Od Berlina do Beča poruka je “Situacija na našem dijelu fronte je ozbiljna, ali nije katastrofalna”, a odgovor iz Beča glasi: “Kod nas je situacija katastrofalna, ali nije ozbiljna.” Čini se, zaključuje Žižek, da odgovor iz Beča nudi model kako danas reagiramo na krize, od pandemije koronavirusa do šumskih požara na zapadnoj obali SAD-a i drugdje: “Da, znamo da je katastrofa neizbježna, mediji nas upozoravaju stalno, ali nekako nismo spremni ozbiljno shvatiti situaciju… ‘

Žižek tvrdi da postoji sličan slučaj koji se vuče već godinama, a tiče se sudbine Juliana Assangea. “To je pravna i moralna katastrofa – samo razmotrite kako se prema njemu ponašaju u zatvoru, ne može vidjeti svoju djecu i njihovu majku, ne može redovito komunicirati sa svojim odvjetnicima, žrtva je psihološke torture tako da je i njegov život ugrožen. Tiho ga ubijaju, kako pjesma kaže.”

I naša sudbina je u pitanju

No, Žižek uočava kako se čini da vrlo malo ljudi njegovu situaciju shvaća ozbiljno, sa sviješću da je i naša sudbina dovedena u pitanje njegovim slučajem. “Sile koje krše njegova prava su sile koje sprječavaju učinkovitu bitku protiv globalnog zatopljenja i pandemije. One su snage koje osiguravaju da pandemija od bogatih čini još bogatije a najteže pogađa siromašne. One su sile koje nemilosrdno iskorištavaju pandemiju kako bi uspostavile svoju kontrolu nad našim društvenim i digitalnim prostorom, regulirajući ga i cenzurirajući na naš račun – sile koje nas štite, ali i uskraćuju vlastitu slobodu”, upozorava Žižek.

Assange se borio za javnu transparentnost digitalnog prostora, nastavlja Žižek, a okrutna je ironija da se pandemija koristi kao izgovor za njegovu izolaciju od obitelji i obrane. “Uvijek smo spremni prosvjedovati zbog ograničavanja osnovnih ljudskih sloboda koje je Kina nametnula Hong Kongu; ne bismo li trebali ponovno okrenuti pogled prema sebi? Možda bismo se trebali sjetiti stare izreke Marxa Horkheimera s kraja 1930-ih: ‘Tko nije spreman razgovarati o kapitalizmu, trebao bi šutjeti i o fašizmu’? Naša verzija glasi: ‘Oni koji ne žele razgovarati o nepravdi nametnutoj Assangeu, također bi trebali šutjeti o kršenju ljudskih prava u Hong Kongu i Bjelorusiji.'”, smatra Žižek.

Što ga može spasiti?

Dobro isplanirano i dobro izvedeno ubojstvo Assangeova lika jedan je od razloga zašto njegova obrana nije prerasla u širi pokret, poput “Black Lives Matter” ili “Extinction Rebellion”, smatra Žižek te dodaje da ga sada možda može samo jedan takav pokret spasiti.

“Ako bi Assange umro (ili nestao u američkoj zatvorskoj ćeliji, poput živog mrtvaca), ta će agonija biti njegov trijumf; umrijet će da bi živio u svima nama. Ovo je poruka koju svi moramo uputiti onima koji su ga držali: ako ubijete čovjeka, stvarate mit koji će i dalje mobilizirati tisuće. Poruka nama od onih koji progone Assangea jasna je: Možemo raditi što želimo. Ali zašto se ovo odnosi samo na njih? Ono što rade Assangeu radikalno mijenja političko vrijeme, pa su nam možda potrebni novi meteorolozi”, zaključuje Žižek za RT.

