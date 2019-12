SKUPLJI JE OD ZLATA: Plemeniti metal za kojeg su rijetki čuli ruši sve rekorde, a cijenu mu povećavaju bizarni razlozi

Koristi se uglavnom u automobilskoj industriji za proizvodnju katalizatora, a vrijednost mu je probila 1940 dolara po unci (31,1 gram)

Vrijednost paladija na svjetskom tržištu metala raste već gotovo mjesec dana. Vrhunac strelovitog uzleta njegove cijene bio je prošloga četvrtka, kada je na burzama dosegao vrijednosti iznad 1940 dolara po unci (31,1 gram), što je 54 posto više nego u istom razdoblju lani. Stručnjaci očekuju kako će uskoro doseći svoju najvišu vrijednost u povijesti, a već je postao najskupljom plemenitom kovinom.

Probijanje barijere od 2000 dolara

Paladij je, naime, već sada skuplji nego što je zlato ikada bilo, a njegov konstantni rast ne ugrožavaju ni povremeni padovi u vrijednosti, kao što je to bilo prošlog petka. Naime, vrijednost paladija se počela oporavljati već u subotu, što bi moglo dovesti i do očekivane vrijednosti od 2020 dolara po unci do početka 2020. godine, piše Novac.hr.

Rastu vrijednosti ovog plemenitog metala široke primjene, pogoduje i sve veća proizvodnja paladijskih katalizatora ispušnih plinova koji su postali popularni promoviranjem zelenih politika i uvođenjem striktnijih pravila o zagađenju vozila u europskim zemljama. Osim toga, njegovu vrijednost povećava i jedan bizaran razlog – nestanak struje u južnoafričkim rudnicima. Zbog toga je proizvodnja smanjena, a potražnja povećana, što je dovelo i do rasta cijene.

Tržište vapi za paladijem

Južnoafrička Republika i Rusija, najveći proizvođači paladija, već dvet godina ne mogu zadovoljiti potrebe tržišta, što dovodi do praktički konstantnog rasta njegove cijene. Dosad je rekordna cijena paladija zabilježena 2011. godine, kada je unca koštala 1921,17 dolara. Čini se kako mu je sada “samo nebo granica”.

Analitičar njemačke Commerzbanke, Daniel Briesmann kaže kako “trenutno djeluje kao da ništa ne može zaustaviti njegov rast.”