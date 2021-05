ŠKOTSKA PREMIJERKA: ‘Ako pobijedimo na izborima, novi referendum o neovisnosti kad za to dođe vrijeme’

Sturgeon je ranije najavljivala da će u slučaju pobjede stvarati pritisak na britansku vlast da dopusti novi referendum o neovisnosti Škotske

Škotska premijerka Nicola Sturgeon u petak je Škotima obećala novi referendum o izlasku iz Ujedinjenog Kraljevstva „kad za to dođe vrijeme“ ako njezina Škotska nacionalna stranka (SNP) pobijedi na lokalnim izborima.

Iako još ima vremena do subote, kad će se objaviti službeni rezultati izbora održanih u četvrtak, Sturgeon je rekla kako je „iznimno uvjerena da je SNP na pravom putu prema četvrtoj izbornoj pobjedi zaredom“, prenosi agencija France Presse.

Čelnica SNP-a je, govoreći u Glasgowu nakon objave da je glatko pobijedila u svom okrugu gdje je dobila 60,2 posto glasova, rekla da je njezina stranka na putu da ponovno formira vlast.

‘Oećajem da ću se odmah vratiti na posao’

„Ako je to doista rezultat ovih izbora, danas obećajem da ću se odmah vratiti na posao kako bih ponovno pokrenula ovu državu nakon covida-19 i, kad dođe vrijeme, da joj ponudim još jedan izbor za bolju budućnost“.

Sturgeon je ranije najavljivala da će u slučaju pobjede stvarati pritisak na britansku vlast da dopusti novi referendum o neovisnosti Škotske.

Škoti su 2014. s 55 posto glasova odabrali ostanak u Ujedinjenom Kraljevstvu, no prije no što je ono izglasalo izlazak iz Europske unije kojem se Škotska, kao i Sjeverna Irska, usprotivila, sa 62 posto glasova. Britanski premijer Boris Johnson, zagovornik brexita, snažno se protivi novom škotskom referendumu, tvrdeći kako se to glasanje treba događati „jednom u generaciji“.

Sturgeon je najavila i da će Škotska, ako glasa za neovisnost, tražiti i da se ponovno pridruži Europskoj uniji.