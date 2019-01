SKIJAŠI S HVARA USRED NEVREMENA U AUSTRIJI: ‘Bili smo zajedno s Nijemcima na opasnoj stazi na kojoj ih je snježna lavina koštala života’

Skijaši iz Hrvatske, koji su u vrijeme nevremena bili u Austriji kažu kako brojni nisu poštivali upozorenja ni pravila, da su se ponašali kao avanturisti i ‘izazivali vraga’, a za stazu na kojoj je lavina ubila trojicu Nijemaca kažu da inače nije ni malo opasna

U Sant Antonu, nedaleko austrijskog Lecha u kojem su život u subotu u lavini izgubila trojica Nijemaca, u vrijeme nesreće boravile su i naše obitelji Lolić i Milatić. Ondje su svjedočile razmjerima prirodne nepogode kakvo područje Arlberg nije doživjelo desetljećima.

Jurica Milatić iz Svete Nedjelje na Hvaru tvrdi kako je Lech bio potpuno odsječen od svijeta punih pet dana.

“To su bile takve količine snijega da se to ne može zamisliti. Ja sam uvečer skroz očistio snijeg pred kućom u kojoj smo bili smješteni, a ujutro ga je bilo više od osamdeset centimetara i nismo mogli vani. Od sedam dana u Sant Antonu, skijali smo jedva dva dana, a i tada smo imali neugodna iskustva s naplatom ski-karata na četiri prodajna mjesta, jer su nam krivo zaračunali cijene. Ispada da se i u tim uvjetima lovilo u mutnom”, opisuje za Slobodnu Dalmaciju Milatić, koji se s članovima obitelji i prijateljima našao točno na stazi na kojoj je lavina Nijemce stajala života.

“To je skijaška staza koja povezuje mjesta Sant Anton i Lech. Vlasnici skijališta nisu krivi, jer su stavili dobro vidljivi znak zabrane prolaska tom stazom, pa kad smo doskijali do njega, odmah smo se bez razmišljanja okrenuli i vratili natrag. Nijemci su ga jednostavno ignorirali i skijali dalje. Nisu ozbiljno shvatili znak zabrane, jednostavno su ga zaobišli i otišli u smrt”, opisuje Milatić dodajući kako nije riječ o nekoj posebno divljoj stazi već o običnoj skijaškoj stazi za koju je procjenjeno da je rizična.

Divljanje unatoč svim upozorenjima

Njegov rođak Alen Lolić Luka neugodno je iznenađen činjenicom da su mnogi skijaši, unatoč silnim upozorenjima i snijegu od kojeg se jedva moglo izaći iz hotela skijali. Očito su, kaže, tražili avanturu.

“I to sve pored dvjesto kilometara skijaških staza, od kojih je, doduše, većina bila zatvorena zbog mjera sigurnosti. Nijemci koji su stradali bili su maksimalno dobro opremljeni, imali su posebne skije za skijanje kroz prirodu, čak i balone koji se napuhuju u sluačaju lavine, ali, nažalost, ni to im nije pomoglo.

Ekstremno je skijanje inače popularno na području Arlberga, ali sada se radilo o iznimnim vremenskim uvjetima, no opet su se mnogi kuražili, izazivali vraga, odlazili skijati izvan staza na svoju ruku”, komentira za Slobodnu Lolić.

Pritom je dodao kako su neki snowboarderi, isto unatoč upozorenjima, preskakali i kolce kojima se mjeri visina snijega. Dok je, kaže, puhao vjetar jak poput naše bure i temperatura brojila minuse, odlazili su sa staza.

12 sati vožnje natrag, ponekad i sa svega 10km/h

Zbog kolapsa na cestama zatrpanima snijegom, veli, iz Austrije su krenuli dva dna ranije no što su predvidjeli. Do Zagreba su vozili punih 12 sati i to na nekim dionicama i po svega 10 kilometara na sat, dok se na nekima moralo po nekoliko sati čekati da se neko veće vozilo izvuče iz snijega.

Jurica Milatić ističe da su ljudi u Lechu inače spremni na takve ekstremne situacije. Nije rijetkost da im pomoć može stići samo helikopterom.

“U slučajevima kad su sve komunikacije zatvorene, kao što je bilo ovih dana, umjesto cijelog, u hotelima i restoranima služi se pola obroka, umjesto na kutije, cigarete se prodaju na komade”, opisuje dodajući kako u takvim situacijama postoje mogućnosti i za kobne posljedice kakvih je posljednjih dana i bilo.

Podsjetimo, u Njemačkoj i Austriji i posljednjem velikom nevremenu poginulo je 26 ljudi.