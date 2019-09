SKANDALOZNO: Američka aviokompanija otkazala let nakon što je putnik musliman dva puta pustio vodu u wc-u

Čovjek je priču iznio u suzama i rekao da je to velika sramota za njegovu obitelj i da ne može spavati od tog nimalo ugodnog događaja

Dva muslimanska putnika na letu kompanije American Airlines izjavila su da su rasno profilirana nakon što je let otkazan zbog “sigurnosnih i sigurnosnih pitanja”, piše Independent. Abderraoof Alkhawaldeh i Issam Abdallah tvrde da je kabinska posada prizemljila avion jer se nisu osjećali “ugodno” tijekom leta s dvojicom muslimana. Abdallah je na konferenciji za medije koju je organiziralo Vijeće za američko-islamske odnose kazao da je “to najstrašniji i ponižavajući dan u njegovom životu”.

Čovjek je priču iznio u suzama i rekao da je to velika sramota za njegovu obitelj i da ne može spavati od tog nimalo ugodnog događaja. Što se dogodilo? Dvojica muslimana putovala su odvojeno, a prepoznali su se tijekom leta iz Alabame u Teksas pa su mahali jedan drugome preko zrakoplova. Nakon nekoliko najava da je let odgođen zbog problema s održavanjem, gospodin Abdallah odlazi do toaleta. Kada je izašao, kaže da je imao osjećaj kao da ga stjuardesa prisluškuje.

“Kada sam otvorio vrata nakon što sam završio, bio sam zaista iznenađen kad sam vidio stjuardesu odmah uz vrata. Činilo se kao da prisluškuje. Bio je to veliki šok, ali vratio sam se na svoje mjesto”, kazao je.

Čovjek se osjećao kao zločinac

Deset minuta kasnije stigla je najava da je let otkazan. Putnici su negodovali, nastao je pravi kaos te im je rečeno da će letjeti tri sata kasnije. Muškarac u odijelu koji je izgledao kao zaposlenik zračne luke prišao je obojici muškaraca odvojeno te svakog pitao o njihovom putovanju u Alabamu. Abdallah i Alkhawaldeh otišli su skupa u Starbucks da skrate vrijeme do novog leta. Abdallah tvrdi da je aerodromska policija pazila na svaki njihov potez. Prišao im je čovjek koji se predstavio kao agent FBI-ja te pitao Abdallaha može li razgovarati s njim u zasebnom sigurnosnom području. Kazao je da će njegova prtljava biti ponovno pregledana.

Agent mu je rekao da je kabinsko osoblje u letu zvalo policiju jer im nije bilo ugodno letjeti s njim i gospodinom Alkhawaldehom. Na pitanje zašto su to osjećali, agent je gospodinom Abdallahu rekao da je razlog za to što je dvaput pustio vodu u toaletu. Agent ga je pustio na let, ali Abdallah tvrdi da se osjećao kao zločinac kada je napustio sigurnosnu sobu gdje su bili i neki pripadnici vojske, psi i policija.

“Osjetio sam da sam diskriminiran zbog etničke pripadnosti, a diskriminirana je i moja religija. Ne želim da bilo koji čovjek prođe kroz ovakvo loše iskustvo”, kazao je.