SKANDALOZNA PORUKA IZ MINISTARSTVA ŠOKIRALA NACIJU: ‘Poslodavcu treba žena da radi, a ne da rađa’

‘Nijedan poslodavac neće zaposliti takvu ženu. Njemu je žena potrebna da radi. Zasnivate radni odnos da biste radili, a ne da sutra odete na bolovanje’, izjava je koja je razljutila građane Srbije koima država već neko vrijeme nameće svoju kampanju pronatalitetne politike

“Poslodavcu treba žena da radi, a ne da rađa”, izjavila je jedna od šefica odjela u Ministarstvu za rad i zapošljavanje u Srbiji i šokirala građane kojima se već neko vrijeme naveliko priča o populacijskoj politici države. Riječ je štoviše o šefici Odjela za poslove iz oblasti populacijske politike Mileni Antić Janić, koja je svoju izjavu “ispalila” gostujući na RTS-u i time, čini se, javnosti itekako pojasnila populacijsku politiku države.

Blic piše kako su trudnice u Srbiji, koje su poslušale savjete državne kampanje da podižu natalitet i otišle na porodiljni sad kažnjene jer neke od njih primaju naknadu od tek 900, 1000 ili oko 2000 dinara što znači da neće imati dovoljno ni za kruh, ako im je to jedini izvor prihoda po Zakonu o financijskoj podršci obitelji s djecom. Naime, prema tom Zakonu ukoliko je žen aradila dva mjeseca i otvorila trudničko bolovanje zbog rizične trudnoće može dobiti tek navedene cifre.

‘Jesu li te žene uopće oštećene?’

Antić Janić je na malim ekranima izjavila kako oni ne znaju koliko je žena tako oštećeno i jesu li uopće oštećene. Pritom je kazala da se naknada odnosi na žene koje “stvarno rade”. Pojašnjavajući koje su to žene rekla je da su to one koje su zasnovale radni odnos i kod poslodavca provele određeno vrijeme radeći.

Upitana što je sa ženama koje su se danas zaposlile, a idućeg dana ostale u drugom stanju Milena Antić je poentirala i zapanjila javnost Srbije: “Nijedan poslodavac neće zaposliti takvu ženu. Njemu je žena potrebna da radi. Zasnivate radni odnos da biste radili, a ne da sutra odete na bolovanje”