SKANDALOZNA ODLUKA GRADSKE SKUPŠTINE SREBRENICE: Nagradu dali čovjeku koji vrijeđa žrtve genocida, veliča zločince…

Za načelnika Grujičića Dodik je osoba koja je najzaslužnija za poslijeratni razvitak Srebrenice.

Zastupnici srpske nacionalnosti u skupštini Srebrenice u ponedjeljak su odlučiti dodijeliti predsjedniku Republike Srpske Miloradu Dodiku nagradu “Zlatna plaketa” zbog navodnog doprinosa razvitku te općine, a ta odluka dovela je do novih međunacionalnih podjela izazvavši ogorčene reakcije bošnjačkih zastupnika i njihovih političkih stranaka.

Odluku o dodjeli “Zlatne plakete” Dodiku predložio je općinski načelnik Mladen Grujičić, a podržali su je svih zastupnici iz stranaka sa srpskim predznakom, dok su bošnjački zastupnici, uključujući predsjednika skupštine Aliju Tabakovića, u znak prosvjeda napustili sjednicu na kojoj se o tome odlučivalo.

Za srebreničke Bošnjake Dodik je nepoželjna osoba jer uporno niječe kako su tamo pripadnici vojske i policije bosanskih Srba 1995. počinili genocid ubivši više od osam tisuća bošnjačkih muškaraca i dječaka.



Za načelnika Grujičića Dodik je pak osoba koja je najzaslužnija za poslijeratni razvitak Srebrenice. “Mislim da je to priznanje trebao dobiti i ranije s obzirom koliko je u Srebrenicu uloženo sredstava vlade RS-a u kojoj je on bio predsjednik. To se nije dogodilo jer su vlasti bili predstavnici Bošnjaka koji ne uvažavaju predsjednika RS-a i Republiku Srpsku”, kazao je Grujičić.

Za predsjednika općinske skupštine Tabakovića odluke Grujičića i srpskih zastupnika dokaz su kako oni silom nameću svoju volju ne uvažavajući stajališta Bošnjaka.

“Za nas je neprihvatljivo da Dodik dobije ‘Zlatnu plaketu’ općine Srebrenica i na kraju krajeva za to nema niti jednog opravdanog razloga”, kazao je Tabaković najavivši kako će svi bošnjački dužnosnici u tijelima lokalne vlasti bojkotirati ovogodišnje obilježavanje 11. ožujka kao dana Srebrenice.

Tada bi u Srebrenicu trebao doći i Dodik kako bi mu tamo uručili spornu nagradu.

Iz općinskog odbora Stranke demokratske akcije (SDA) reagirali su upozorenjem kako sve ovo predstavlja povratak u “mračnu 1995.” jer je definitivno narušeno međunacionalno povjerenje.

“Sramno je dodijeliti priznanje općine Srebrenica čovjeku koji vrijeđa žrtve genocida, veliča ratne zločince, dodjeljuje odličja ratnim zločincima i daje nazive ustanovama po imenima nekih od najvećih ratnih zločinaca koje civilizacija pamti”, naveli su u priopćenju SDA te pozvali sve organizacije u BiH i inozemstvu da prekinu suradnju s načelnikom Grujičićem.

On je načelnik Srebrenice postao kao kandidat jedinstvenog bloka srpskih stranaka na izborima 2016. i tada su Bošnjaci po prvi puta nakon rata izgubili lokalnu vlast u tom gradiću u istočnoj Bosni koji ima posebno simboličko značenje jer je tu počinjen najveći ratnih zločin na europskom tlu nakon 2. svjetskog rata.