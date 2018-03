SKANDAL U HUMANITARNOJ ORGANIZACIJI: Zbog optužbi za prostituiranje djece padaju ostavke, prijeti im i gubitak milijuna

Direktor Oxfama koji je u Chadu optužen za seksualno iskorištavanje djevojčica žrtava izbjegličke krize funkciju je dobio na Haitiju na kojem je, prema optužbama, nakon potresa 2010. činio isto.

Izvršna direktorica međunarodne humanitarne organizacije Oxfam Penny Lawrence podnijela je ostavku nakon što je britanska vlada razmatrala da je neće braniti od optužbi da su njeni radnici prostituirali preživjele u nekima od najgorih katastrofa ovog stoljeća.

“Sram me je da se to dogodilo dok sam ja vodila organizaciju i preuzimam potpunu odgovornost”, kazala je u kratkoj izjavi Lawrence, koja je prošlog tjedna uputila izvješća nadležnima vezano uz optužbe njenih djelatnika za iskorištavanje žrtava dviju velikih katastrofa za seks – nakon potresa u Haitiju 2010. i tijekom tijekom izbjegličke krize u Chadu prije nekoliko godina.

Žrtve mlađa djeca?

Haitijev veleposlanik u Britaniji rekao je novinarima The Guardiana da su žrtve “možda mlađa djeca”, a glavni vođe Oxfama optuženi su za pokušaj prikrivanja optužbi godinama.



Glasnogovornik britanske premijerke izjavio je, pak, za Reuters kako Oxfam mora učiniti više kako bi spriječio ponavlajnje takvih događanja. Jednako tako, ministar za razvoj izjavio je za BBC kako bi Oxfam mogao ostati bez novca kojim ih država financira i to 44 milijuna dolara. “Ako u vrhu organizacije nema moralnog vodstva, onda mi Oxfam ne možemo smatrati svojim partnerom”, poručio je ministar za razvoj Penny Mordaunt.

Od kada je afera izbila u javnost pod unutarnjom istragom se našao direktor Oxfama Roland van Hauwermeiren, koji je bio zadužen za Haiti. A uz njega pod istragom je još nekoliko radnika. Optuženi su da su svoj pansion pretvorili u bludnički, a procurili su i opisi djevojčica koje su njima trčkarale polugole i odjevene tek u majice s natpisom Oxfama. “Bilo je to poput orgija”, tvrde izvori Timesa koje prenosi The Washintgton Post.

S funkcije na funkciju

Oxfam se u međuvremenu ispričao, ali se tvrdilo kako su zataškavali optužbe i tako što su van Hauwermeirenu dozvolili tek da podnese ostavku. The Guardian je u međuvremenu pisao kako je direktor bio optužen i za upošljavanje seksualnih radnika u Čadu 2006, kada su stotine tisuća izbjeglica iz Sudana stvorile veliku krizu.

Vjeruje se da su Oxfamu znali za to prje no što su van Hauwermeirena imenovali na Haitiju.

“Sada je jasno da su te optužbe bile podignute prije no što je prešao u Chad. Strašno mi je žao za zlo i stres koji smo nanijeli onima koji s podržavali Oxfam, njegovom razvoja ali najviše ljudima koji su nam vjerovali”, zaključila je sada Lawrence u svojoj ostavci.