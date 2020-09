SKANDAL: Tajnik stranke od kolegice tražio gole fotke, a slao joj je svoje: ‘Pliz, slikaj mi tangu i grudnjak’; Ona tvrdi da ju opsjeda

‘Tražio je da slikam grudi i da mu pošaljem snimke, doslovno je molio, pisao je da mu treba da dobije jaču energiju za kampanju i da će sve ostati među nama’

Srbiju potresa politički seks skandal jer je Darko Simić, tajnik Izvršnog odbora Demokratske stranke (DS) te vrlo blizak suradnik aktualnog šefa stranke Zorana Lutovca. Simić je navodno seksualno uznemiravao svoju stranačku 22-godišnju kolegicu Katarinu D. i slao joj velik broj vulgarnih poruka u koje je Kurir imao uvid.

Uznemiravana djevojka za Kurir govori da je Simić više puta tražio da mu pošalje svoje gole fotografije i pisao joj: “Fotkaj mi, pliz, tangu i grudnjak pred krevet”. Govorio joj je da će mu tako “podići energiju za kampanju”. Iako je Katarina D. obijala poslati fotografije, a on je između ostalog oženjen čovjek, Simić je mjesecima neprestano navaljivao. Osim što je tražio gole fotografije svoje kolegice, on je njoj slao svoje obnažene fotografije.

‘Opsjedao me, i druge djevojke ovako napada’

Djevojka kaže da joj je Simić počeo poruke slati koncem 2017. godine kada se ona aktivirala u Demokratskoj stranci. No, ubrzo se to pretvorilo u uhođenje preko društvenih mreža.

“Prvo mi je slao prijateljske poruke, kao kolega iz stranke. Zatim je počeo tražiti da mu šaljem svoje fotografije. Ja sam to odbijala, a on je bio toliko uporan i poruke su redovito stizale. O svemu tome svjedoče screenshotovi koje sam sačuvala. Tražio je da slikam grudi i da mu pošaljem snimke, doslovno je molio, pisao je da mu treba da dobije jaču energiju za kampanju i da će sve ostati među nama. Opsjedao me je, čak je slao slike svog golog tijela, ali preko one opcije gdje se slika izbriše čim se otvori”, ispričala je Katarina D. za Kurir.

Katarina D. dalje navodi da je Simićeva supruga vidjela poruke koje joj je slao pa je to kratko prestao raditi. Međutim, to nije dugo potrajalo jer ju je počeo doslovno opsjedati.

“On je oženjen i žena mu je videla poruke. Tada mi je sam napisao da je on mene blokirao na Instagramu i Facebooku, što mi je i odgovaralo. Poznat je po tome da napada i druge djevojke na ovaj način, samo je pitanje hoće li one to smjeti ispričati. Ja više ne želim šutjeti! Odlučila sam pokazati što je sve slao i da svi vide kakvih ljudi ima u politici, pa i kakvi su ti oko Lutovca i tko mu daje podršku. Takve treba da izbaci iz stranke, a ne one koji su vrijedno radili za DS”, govori 22-godišnjakinja.

Simić sve negira

Unatoč činjenici da poruke koje je slao svojoj kolegici pokazuju da ju je uznemirav, Simić tvrdi da ne poznaje Katarinu D. Ipak, ne skriva da je u dobrim odnosima s Lutovcem.

“To su sve neistine. Ne znam o čemu se radi. Ne poznajem osobu i nisam ništa takvo slao”, veli Simić za Kurir.