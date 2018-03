SKANDAL FACEBOOKA I CAMBRIDGE ANALYTICE: Kako su prikupljani podaci s milijuna Facebook profila u korist Donaldu Trumpu

Britanski regulator je naveo da je od 7. ožujka tražio od Cambridge Analytice pristup njihovim predmetima i podacima ali da nije dobio odgovor.

Britanska agencija za kontrolu informacija i osobnih podataka zatražila je u utorak dopuštenje da pretraži urede tvrtke Cambridge Analytica, koja je optužena da je ilegalno pribavila podatke korisnika Facebooka, čiji je vlasnik Mark Zuckerberg pozvan pred parlamentarno povjerenstvo.

Iskorišteni podaci iz aplikacije na Facebooku

Naime, Facebook i tvrtka koja se bavi analizom podataka, a koja je radila na kampanji američkog predsjednika Donalda Trumpa, u posljednje je vrijeme pod sve većim pritiskom zbog istraga i saslušanja nakon curenja podataka koje je imalo utjecaj na desetke milijuna ljudi.Otkriveno je da je 50 milijuna Facebook profila hakirano kako bi se stvorio sustav koji bi mogao utjecati na birače u predsjedničkoj kampanji Donalda Trumpa 2016. Očekuje se svjedočenje šefa Facebooka, Marka Zuckerberga, kao i šefa te kompanije, Alexandera Nixa. Sve se pokrenulo nakon što je zviždač Christopher Wylie za Observer opisao kako su se profili, uglavnom američkih korisnika, koristili navodno za akademske svrhe, dok se zapravo radi o jednom od najvećih curenja podataka s Facebooka. Čelnik tvrtke za analizu podataka rekao je prošlog mjeseca da njegova kompanija nije skupljala podatke putem Facebooka, piše The Guardian.

Naime, pomoću alata Cambridge Analytice postoji mogućnost određivanja političkih preferencija praćenjem aktivnosti korisnika društvenih mreža. Takvim se korisnicima zatim prikazuju ciljani oglasi, ali im se šire i glasine, dezinformacije i lažne vijesti. Ta je metoda navodno korištena u 200 izbora u cijelom svijetu. Facebook je profesoru psihologije s Cambridgea Aleksandru Koganu dopustio prikupljanje podataka putem aplikacije koja je tada bila u skladu s Facebookovim pravilima, a koju je koristilo oko 270 tisuća ljudi. Kogan je zatim prikupljene podatke proslijedio tvrtki Cambridge Analytica, a u Facebooku su potom priznali da je ta tvrtka neprimjereno koristila njihove podatke.



Žele utvrditi je li postojala suglasnost

“Tražimo dopuštenje da kao kontrolni organ pretražimo servere i provjerimo podatke”, objasnila je u utorak na BBC Radiju 4 Elizabeth Denham, koja vodi Information Commissionner’s Office (ICO), neovisnu agenciju zaduženu za kontrolu sektora i zaštitu osobnih podatka. Britanski regulator je naveo da je od 7. ožujka tražio od Cambridge Analytice pristup njihovim predmetima i podacima ali da nije dobio odgovor. Denham je također precizirala da je tražila i postigla od društvene mreže Facebook da prekine vlastitu istragu kako ne bi kompromitirala njihovu.

ICO želi utvrditi je li postojalo dovoljno suglasnosti korisnika Facebooka u pogledu podjele njihovih podataka uz aplikaciju. Britansko parlamentarno povjerenstvo je u utorak tražilo od vlasnika Facebooka Marka Zuckerberga da se pred njima izjasni i ocijenilo da su njegova službena objašnjenja do sada stalno potcjenjivala opasnost prikupljanja osobnih podataka korisnika bez njihovog dopuštenja što se pokazalo neispravnim. Oni očekuju njegovo izjašnjavanje do ponedjeljka. U ponedjeljak navečer je Cambridge Analytica (CA), tvrtka specijalizirana za stratešku komunikaciju, čvrsto zanijekala da je prikupila podatke o 50 milijuna korisnika Facebooka bez njihova dopuštenja kako bi ih koristila za izradu softvera koji bi omogućio predviđanje i utjecaj na glasanje birača.

Zuckerberg bi mogao svjedočiti i pred američkim Kongresom, a moguće i je pooštravanje zakona za prikupljanje, upravljanje i korištenje korisničkih podataka na internetu.

I Europski parlament će ispitati kršenje prava na povjerljivost podataka

Vodstvo CA je također optuženo da je namjeravalo pomoću prostitutki korumpirati političare. Tv-kanal Channel 4 News je emitirao u ponedjeljak istragu u kojoj je generalni direktor CA Alexander Nix snimljen skrivenom kamerom govori o tehnikama onemogućavanja političkih suparnika. Službe zadužene za zaštitu podataka u EU su se u utorak bavile aferom Cambridge Analiytica, povezane s izbornom kampanjom Donalda Trumpa. Ta tema je bila na rasporedu sastanka tih službi u Bruxellesu, navela je Europska komisija čija predstavnica će u utorak u Washingtonu tražiti objašnjenja od Facebooka.

Predsjednik Europskog parlamenta Antonio Tajani je najavio u ponedjeljak da će eurozastupnici temeljito ispitati to neprihvatljivo kršenje prava na povjerljivost podataka, koje su otkrili New York Times i The Observer. Službe zadužene za zaštitu podatka u zemljama EU će razgovarati o toj temi na sastanku u utorak u Bruxellesu, navela je Komisija koja želi da ti organi pokrenu istragu kao što su već učinili u slučaju afere o Uberu.

Kako možete zaštititi svoje podatke?

Ako želite ograničiti pristup svojim podacima, postoji nekoliko stvari kojih morate biti svjesni.

Pazite na aplikacije, posebno one koje od vas zahtijevaju da se ulogirate u svoj Facebook račun. Takve su aplikacije često napravljene upravo za prikupljanje vaših podataka.

Koristite ad blockere koji će pomoći u ograničavanju reklama. Provjerite postavke sigurnosti na vašem Facebook računu. Tamo provjerite što je dopušteno, a što ne. Provjerite individualne postavke svake aplikacije kako biste vidjeli jeste li im dali dopuštenje da vide vaše podatke, kao i vaše prijatelje.

Možete skinuti kopiju podataka koje Facebook ima o vama, iako to nije sveobuhvatno. Na dnu kartice ‘Općenite postavke računa’ postoji gumb za skidanje toga. Ipak, imajte na umu da bi vaši podaci mogli biti manje sigurni na vašem laptopu nego na Facebookovim serverima, u slučaju da vaš uređaj bude hakiran.

Naravno, uvijek postoji i mogućnost da napustite Facebook, no pitanja privatnosti šire se i izvan te društvene mreže.

‘Trenutni fokus je zaštita vaših podataka od strane trećih osoba, no vaši se podaci neprestano iskorištavaju. Mnoge aplikacije na vašem mobitelu imat će dopuštenje pristupu vašim podacima, cijelom vašem imeniku i slično. To je samo vrh sante leda’, upozoravaju stručnjaci, piše BBC.