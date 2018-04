SVI SE PITAJU MOŽE LI KIMOVO OBEĆANJE ZAISTA BITI ISTINITO: ‘Ne možemo vjerovati Sjevernoj Koreji jer to nije normalna zemlja, ali…’

Sjevernokorejski vođa Kim Jong-un rekao je da zemlji višu nisu potrebni nuklearni pokusi niti testiranja interkontinentalnih balističkih projektila jer je ispunila svoj cilj razvoja nuklearnog oružja, prenijela je Korejska središnja novinska agencija (KCNA). Sjeverna Koreja “stvarat će povoljno međunarodno ozračje” za svoje gospodarstvo, “olakšat će bliske kontakte i aktivni dijalog” sa susjednim zemljama i međunarodnom zajednicom, prenosi agencija.

Sjeverna Koreja odmah će obustaviti nuklearne i raketne pokuse i zatvoriti nuklearni poligon za testiranje i umjesto u oružje ulagati u gospodarski rast i mir, objavili su tamošnji mediji u subotu uoči planiranih summita s Južnom Korejom i Sjedinjenim Državama koje su, poput Japana i Kine odmah pozdravile tu najavu Pjongjanga.

Sjevernokorejski vođa Kim Jong-un rekao je da zemlji višu nisu potrebni nuklearni pokusi niti testiranja interkontinentalnih balističkih projektila jer je ispunila svoj cilj razvoja nuklearnog oružja, prenijela je Korejska središnja novinska agencija (KCNA). Sjeverna Koreja “stvarat će povoljno međunarodno ozračje” za svoje gospodarstvo, “olakšat će bliske kontakte i aktivni dijalog” sa susjednim zemljama i međunarodnom zajednicom, prenosi agencija. Time je Kim prvi put izravno iznio svoje stajalište o sjevernokorejskom programu nuklearnog oružja uoči planiranih sastanaka na vrhu s južnokorejskim predsjednikom Moon Jae-inom idući vikend, odnosno s američkim predsjednikom Donaldom Trumpom krajem svibnja ili početkom lipnja.

Washington, Seul pozdravili Kimovu odluku

Trump je odmah u subotu pozdravio najavu sjevernokorejskoga čelnika istaknuvši da se raduje sastanku s Kimom. “Sjeverna Koreja je odlučila obustaviti sve nuklearne pokuse i zatvoriti glavni poligon za testiranje. Ovo je vrlo dobra vijest za Sjevernu Koreju i svijet – veliki napredak! Veselimo se sastanku s Kimom”, poručio je Trump u poruci na Twitteru. Sjevernokorejsku odluku pozdravila je i Južna Koreja, ocijenivši da je riječ o “važnom napretku” u denuklearizaciji Korejskoga poluotoka. “To će također pridonijeti stvaranju vrlo pozitivnog ozračja za uspjeh nadolazećeg skupa na vrhu sa Sjedinjenim Državama”, priopćio je u subotu Predsjednički ured Južne Koreje.



Obećanje o obustavi razvoja nuklearnog oružja, a riječ je o programu koji je njegov djed potaknuo, a otac nastavio, važan je preokret u politici 34-godišnjeg korejskog vođe, treće generacije komunističke dinastije koji je godinama isticao sigurnost i nuklearni arsenal svoje zemlje slaveći nuklearno oružje kao sastavni dio moći i nasljeđa sjevernokorejskog režima. Zamrzavanje testiranja i obećanje zatvaranja nuklearnog pogona za testiranje ipak ne ispunjava potpuno zahtjev Washingtona da Pjongjang ukloni svo nuklearno oružje i projektile.

Najavom promjene strategije sada, umjesto na skorašnjim planiranim summitima, Kim želi pokazati da misli ozbiljno prije početka razgovora o denuklearizaciji, smatraju stručnjaci. “Sjeverni nuklearni pogon DPRK (Demokratske Narodne Republike Koreje, što je puni naziv komunističke države) bit će uklonjen kako bi se transparentno jamčila obustava nuklearnih testiranja”, izvijestila je KCNA pošto je Kim održao plenarnu sjednicu Centralnog komiteta Radničke stranke u petak.Poligon Pyunggye-ri u sjevernom dijelu Sjeverne Koreje jedino je poznato postrojenje za nuklearna testiranja na kojem je bilo izvedeno svih šest podzemnih pokusa, a to znači i posljednja, najsnažnija detonacija u rujnu, piše Reuters.

Kina i Japan pozdravljaju korake prema denuklearizaciji

Nakon američkog predsjednika i južnokorejskog predsjedničkog ureda, Kimovu odluku pozdravila je Kina, jedini veliki saveznik inače izolirane komunističke države. “Kina vjeruje da će odluka Sjeverne Koreje pomoći poboljšati stanje na poluotoku”, kazao je glasnogovornik kineskog ministarstva vanjskih poslova Lu Kang.Japanski premijer Shinzo Abe također je pozdravio sjevernokorejsku izjavu, no ocijenio je da nakon nje očekuje i akciju. “Važno je da ona vodi cjelovitoj denuklearizaciji koja se može provjeriti. Želim to naglasiti”, rekao je Abe novinarima.

SAD, Japan i Južna Koreja povijesno su države na koje je sjevernokorejski režim usmjeravo svoju ljutnju. “Očekujemo dokaze da Kim misli ozbiljno pristupiti pregovorima, a najave kao što je ova naslućuju da on jest ozbiljan i da nastoji svijetu do jasno dati do znanja”, rekao je David Wright, sudirektor Globalnog sigurnosnog programa u Savezu znanstvenika. Sjeverna Koreja redovito je govorila da su joj nuklearni i raketni programi potrebni kao sredstvo odvraćanja od američkog neprijateljstva. Testirala je projektile kako bi pokazala da je sposobna pogoditi ciljeve u Sjedinjenim Državama nuklearnom bombom.

Testiranja i zapaljiva retorika između Donalda Trumpa i Kima povećala je strahovanja od izbijanja rata sve do novogodišnje poruke u kojoj je Kim pozvao na smanjenje vojnih napetosti. Nakon toga poslao je izaslanstvo svoje zemlje na Zimske olimpijske igre u Južnoj Koreji u veljači što je vodilo zatopljenju odnosa s Južnom Korejom.

Stručnjaci i građani Južne Koreje oprezni

Nam Sung-wook, profesor za sjevernokorejske studije na Sveučilištu Korea u Seulu, smatra “senzacionalnim” upravo to što je Kim osobno objavio planove o obustavi nuklearnog programa. Nam ipak smatra da te izjave potiču niz pitanja. “Još nije jasno znači li to da Sjeverna Koreja neće nastaviti razvoj nuklearnog programa u budućnosti ili će potpuno zatvoriti ‘sva’ nuklearna postrojenja. I što će učiniti s postojećim nuklearnim oružjem”, pita profesor Nam. Južnokorejski predsjednik Moon u četvrtak je rekao da je Sjeverna Koreja izrazila privrženost “potpunoj denuklearizaciji” Korejskog poluotoka i da za to nije iznijela uvjete. Washington je oprezan i obećao je nastaviti “maksimalni pritisak” na Pjongjang.

Mnogi američki dužnosnici i stručnjaci dvoje u Kimovu iskrenost kad je riječi o denuklearizaciji i smatraju da je nedavni procvat diplomacije pokušaj da ishodi ublažavanje gospodarskih sankcija koje pritišću tu zemlju. I obični južnokorejski građani oprezni su. “Ne mislim da možemo potpuno vjerovati Sjevernoj Koreji jer Sjeverna Koreja nije normalna zemlja”, kaže Kim Han-nuri (23) u Seulu.

Kim želi ublažavanje sankcija

Vijeće sigurnosti UN-a nametnulo je Sjevernoj Koreji sankcije nakon prvog nuklearnog pokusa 2006., i u proteklom desetljeću proširio ih je novim mjerama uvodeći zabranu izvoza ugljena, čelika, plodova mora i tekstila, a istodobno je ograničio uvoz nafte u Sjevernu Koreju. Te sankcije ugrozile su politiku “byungjina” – simultanog vojnog i gospodarskog razvoja koje je Kim Jong-un obećao kada je preuzeo dužnost 2011. “Ublažavanje napetosti i suradnja s međunarodnom zajednicom ključna je ako Kim želi gospodarski napredak”, smatra Cheong Seong-chang iz Instituta Sejong u Seulu.

Koh Yu-hwan, profesor za sjevernokorejske studije na Sveučilištu Dongguk u Seulu ne vjeruje da je Pjongjang spreman odreći se postojećeg nuklearnog i raketnog arsenala. “Kim samo poručuje sada kada je nuklearni razvoj završen, da će uložiti sve napore u izgradnju gospodarstva”, kaže Koh.