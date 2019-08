SJEVERNA KOREJA O TESTIRANJU BALISTIČKIH RAKETA: ‘Bilo je to odgovarajuće upozorenje SAD-u i Južnoj Koreji’

Sjeverna Koreja ispalila je, kako se vjeruje, dvije balističke rakete kratkog dometa u ranim jutarnjim satima po lokalnom vremenu. Bilo je to četvrto lansiranje u manje od dva tjedna

Testiranje projektila koje je Sjeverna Koreja izvela na istočnoj obali u utorak “odgovarajuće je upozorenje” vlastima SAD-a i Južne Koreje, izvijestila je u srijedu službena sjevernokorejska novinska agencija KCNA.

Sjeverna Koreja ispalila je, kako se vjeruje, dvije balističke rakete kratkog dometa u ranim jutarnjim satima po lokalnom vremenu. Projektili su letjeli oko 450 kilometara prije nego su pali u Japansko more (Istočno more). To je bilo četvrto lansiranje u manje od dva tjedna.

SJEVERNA KOREJA IZVELA TREĆE TESTIRANJE RAKETA KRATKOG DOMETA: Južna Koreja tvrdi da se radi o novim vrstama raketa

Odgovor na vojnu vježbu SAD i Južne Koreje

KCNA je citirao sjevernokorejskog vođu Kim Jong Una koji je istaknuo kako je “spomenuta vojna akcija bila prilika da se pošalje odgovarajuće upozorenje zbog zajedničke vojne vježbe koju provode američke i južnokorejske vlasti”. Glasnogovornica sjevernokorejskog Ministarstva vanjskih poslova ranije je u izjavi za KCNA rekla da su testovi reakcija na trenutne manevre koje izvode oružane snage Sjedinjenih Država i Južne Koreje.

Dolazak američke nuklearne podmornice u južnokorejsku luku prisilio je Sjevernu Koreju na daljnji razvoj programa naoružanja. “Trikovi” kojima se koriste američke i južnokorejske vlasti kako bi opravdale vojnu vježbu nisu mogli prikriti njihovu agresivnu prirodu, navodi se u priopćenju.

Rezolucije UN-a zabranjuju Sjevernoj Koreji da lansira balističke rakete, bilo one kratkog, srednjeg ili dugog dometa.

