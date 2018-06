SJEVERNA KOREJA NEMA NOVCA ZA KIMOV BORAVAK U LUKSUZNOM HOTELU: Hoće li trošak sastanka u Singapuru platiti SAD?

‘Naš pokret je predan zabrani nuklearnog oružja i smatramo da je ovaj povijesni summit prilika koja se nudi jednom u generaciji da se poradi na miru i nuklearnom razoružanju.’

Pitanje tko će podmiriti hotelski račun za predviđeni boravak sjevernokorejskog čelnika Kim Jong Una u Singapuru samo je jedno od logističkih pitanja koja će trebati riješiti prije summita 12. lipnja, a s obzirom da Sjeverna Koreja nema novaca, vjerojatno to neće biti ona, javljaju u nedjelju američki mediji.

SAD su otvorene za pokrivanje troškova boravka u luksuznom hotelu

Sada kada je američki predsjednik Donald Trump objavio da će se summit ipak održati nakon što ga je nedavno otkazao, to je pitanje koje bi trebalo brzo riješiti. U subotu se Međunarodna kampanja za zabranu atomskog oružja (ICAM), koalicija nevladinih organizacija širom svijeta, ponudila da plati račun. “Naš pokret je predan zabrani nuklearnog oružja i smatramo da je ovaj povijesni summit prilika koja se nudi jednom u generaciji da se poradi na miru i nuklearnom razoružanju”, izjavio je Akira Kawasaki, član međunarodnog upravljačkog odbora ICAN-a. “Nobelova nagrada za mir uključuje novac i mi nudimo financijska sredstva od te nagrade za pokrivanje troškova summita kako bi poduprijeli mir na Korejskom poluotoku i svijet bez nuklearnog oružja”.

Možda ICAN neće biti jedini koji se nudi da plati račun. List Washington Post je izvijestio, pozivajući se na dvije osobe upoznate s problemom, da su Sjedinjene Države otvorene za pokrivanje troškova boravka u luksuznom hotelu s pet zvjezdica koji izabere Sjeverna Koreja. Međutim, te su osobe rekle za Post da bi Pjongjang to mogao smatrati uvredom. Američki organizatori, rekle su navedene osobe za Post, razmišljaju da zamole Singapur da plati račun. Mogućnost da zemlja domaćin podmiri dio troškova ne bi bila bez presedana. Tijekom pregovora koji su doveli do iranskog nuklearnog sporazuma 2015. Austrija je pomogla u plaćanju za sigurnost i logističku potporu Irancima.

Trump: ‘Odnosi se razvijaju, sastat ćemo se 12. lipnja u Singapuru’

Američki predsjednik u petak je potvrdio da će sudjelovati na susretu na vrhu s Kim Jong-unom 12. lipnja u Singapuru pošto je više od sata razgovarao u Bijeloj kući s izaslanikom sjevernokorejskog čelnika. “Sastat ćemo se 12. lipnja u Singapuru”, rekao je novinarima američki predsjednik, samo tjedan dana nakon što je otkazao summit zbog “neprijateljskog stava” Pjongjanga. U obraćanju novinarima na tratini Bijele kuće, nakon susreta s Kim Yong-cholom, najbližim suradnikom Kim Jong-una, Trump je rekao i da Sjeverna Koreja želi denuklearizaciju i ustvrdio je da će dijalog s Pjongjangom “biti okrunjen uspjehom”.

“Odnosi se razvijaju”, rekao je, dodajući da summit vidi kao početak tog procesa. Čini se da je američki predsjednik snizio očekivanja od sastanka na vrhu s Kimom jer je kazao kako je to samo početak procesa a ne i mjesto gdje bi dvojica čelnika mogla potpisati ikakav sporazum. Rekao je da će vjerojatno više sastanaka na vrhu za to biti potrebno. “To će biti početak. Ne kažem i nikada nisam rekao da će se to dogoditi na jednom sastanku. Govorimo o godinama neprijateljstva, godinama problema, godinama mržnje među toliko puno različitih nacija. Međutim, mislim da ćemo na kraju imati vrlo pozitivan rezultat”.

Američki je predsjednik prošle godine prijetio Pjongjangu “vatrom i bijesom kakve svijet nije vidio” ako nastavi prijetiti Sjedinjenim Državama svojim nuklearnim potencijalom.