SJEĆATE SE KUĆA OD 1 € U SICILIJSKOM GRADU? Mladi koji su otišli odlučili se vratiti: ‘Pandemija nam je promijenila pogled na život’

Mladi ljudi koji su se odselili potražili su sreću u svom gradu

Sicilijanski gradić Cammarata dospio je 2019. na svjetske naslovnice zbog svoje odvažne ponude za nove stanovnike. Kako piše CNN, riječ je o talijanskim shemama kuća po cijeni od 1 eura. No, što biste rekli na grad koji kuće daje besplatno? Upravo je to bilo obećanje Cammarate, grada koji se odriče standardne simbolične naknade za ljude koji tamo žele započeti novi život.

Zbog toga se javio jedan problem – toliko se ljudi prijavilo da su gradske vlasti bile preplavljene upitima. Taj projekt je zastao jer nije bilo dovoljno osoba koje bi radile na njemu, a onda je stigla i pandemija koronavirusa. Nijedna kuća nije poklonjena.

“Zahvaljujući svim publicitetima, imali smo puno zahtjeva. Cammarata je zapanjujući grad – to je poput panoramske terase unutrašnjosti Sicilije, jer odavde se možete diviti svim čudima na otoku – čak i erupcijama Etne, miljama daleko. Svatko tko dođe odmah se zaljubi. Nažalost, pandemija koja je započela iste godine kada je projekt pokrenut, sve je blokirala”, kaže Giuseppe Mangiapane, gradonačelnik Cammarate, koji je dužnost preuzeo na polovici pandemije u listopadu 2020.

S pandemijom se mlađa generacija počela vraćati u grad

No kako je pandemija napredovala, počelo se događati i nešto drugo – mlađa generacija iz Cammarite počela se vraćati kući. U cijelom svijetu 2020. ljudi su ponovno preispitivali svoje živote, a mnogi su se selili iz gradova na selo. U Italiji je to kulminiralo malim preokretom egzodusa iz sela u grad koji se odvijao nakon vremena rata. Odjednom, dolaskom rada na daljinu, postalo je moguće dom u jednom od talijanskih malih i seoskih mjesta.

A u Cammarati, jednom od mnogih sicilijanskih gradova koji su neprestano propadali, stvari nisu bile drugačije. Vratili su se mladi ljudi koji su se odselili potražiti sreću u svom gradu, piše CNN. Jedna od njih je 28-godišnja Ornella Ancona. Napustila je Siciliju prije gotovo deset godina, kako bi studirala i putovala u inozemstvo, a zadnjih pet godina nastanila se u Velikoj Britaniji. Tijekom siječnja 2021. godine vratila se u Cammaratu.

“Pandemija je radikalno promijenila pogled na život koji smo imali – natjerala me da se poželim vratiti na malo na Siciliju. Vratila sam se u želji da se ponovno povežem sa zemljom u kojoj sam rođena kao i s njezinim ljudima. Mirnoća ovog mjesta i istinska naklonost ljudi bili su najbolji mogući lijek nakon tako složene godine. Cammarata je predstavlja moj dom, moje korijene, ali i mjesto nepromijenjeno vremenom, s tradicijom koja se nikada nije promijenila”, govori Ornella.

Mladi žele izgraditi novu zajednicu u gradu

Ornella je jedna od mladih iz Cammarate koji su osnovali novo kulturno udruženje StreetTo. Cilj mu je udahnuti novi život povijesnoj jezgri grada, čije su strme i uske ulice, uglavnom neplovnim automobilima, napola napustili građani koji su se preselili u moderniji dio grada tijekom posljednjih nekoliko desetljeća.

Jedan od načina na koji se nadaju da će oživjeti stari grad? Ponovnim podizanjem sustava besplatnih domova. Ovog puta shema djeluje malo drugačije nego u drugim gradovima. Umjesto da to budu potencijalni kupci, prvi će doći, volonteri StreetToa bit će pri ruci kako bi ispitali potencijalne kupce o onome što traže, svojim planovima za novi dom i rekli im više o gradu i Siciliji.

Ideja nije stvoriti grad lijepo uređenih kuća, ali rijetko naseljen, već izgraditi potpuno novu zajednicu. Volonteri će potencijalnim kupcima savjetovati kako započeti život na Siciliji i savjetovati o tome kakav bi posao tamo radio, na njihovoj web stranici StreetTo koja je s radom počela 22. svibnja ove godine.

‘Kupci moraju znati da su dobrodošli’

Ne treba se brinuti hoće li biti došljak u malom gradu, kaže Martina Giracello, 29-godišnja arhitektica koja se u Cammaratu 2019. vratila iz Londona, odlučivši da više ne može biti odvojena od svog grada. No, imala je na umu ovaj projekt.

“Kupci moraju shvatiti da su dobrodošli – mi smo uistinu otvoreni za ovu ideju, zato to i činimo. Shvaćamo da je to prilika za druge, ne samo za nas. Oni će imati slobodu da se nađu na mjestu koje mogu nazvati domom, mogu ovdje izgraditi život i biti dio društva s aktivnim građanima. To je ono što mi Nadamo se. Želimo da centro storico ponovno zaživi zahvaljujući njima”, kaže mlada arhitektica iz Cammarate.

