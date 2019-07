SJEĆATE LI SE MUŠKARCA KOJI JE ISPAO IZ AVIONA S 1000 METARA VISINE? Skoro je ubio mladića koji se sunčao u vrtu

U nedjelju oko 15.30 sati slijepi putnik je ispao iz aviona koji se spremao sletjeti na londonski Heathrow i poginuo

Tijelo slijepog putnika aviona Kenya Airwaysa palo je s visine od 1000 metara i završilo u stražnjem vrtu kuće, gdje se na metar udaljenosti sunčao jedan stanar. Migrant je ispao iz prostora za stajni trap iznad južnolondonskog naselja Clapham, dok se zrakoplov pripremao za slijetanje na Heathrow. Mladić u dvadesetim godinama je drijemao u vrtu kada je pored njega sletjelo tijelo, ostavivši za sobom krater u travnjaku i razbivši betonsku stazu, javlja The Sun.

“Sretan je što nije pogođen i ubijen. Udar je uništio tijelo. Nije ni shvatio što se zbilo. Spavao je, kad je došlo do snažnog udara. Tijelo je doslovno palo na metar od njega. Moj prijatelj je bio jako potresen. Tada nas je bilo nekoliko u kući i sretni smo što je samo jedna osoba bila u vrtu. Nitko ne bi preživio da ga je tijelo udarilo. Udar je bio strašan”, rekao je prijatelj sretnika koji se sunčao u vrtu. On je, pak, napustio kuću vrijednu 2,3 milijuna funti i otišao k svojoj obitelji.

Događa se jednom u pet godina

“Čuo sam tresak pa sam otišao pogledati kroz prozor. Isprva sam mislio da je to skitnica. Imao je svu svoju odjeću i stvari. Pogledao sam izbliza i vidio da je krv po zidovima dvorišta i da mu je glava čudno okrenuta”, rekao je susjed.

Još jedan stanovnik Claphama rekao je da je promatrač zrakoplova, koji je pratio let na aplikaciji i vidio kako je nesretni slijepi putnik ispao iz aviona, stigao gotovo istovremeno kad i policija. Dodao je: “Razgovarao sam s Heathrowom i rekli su da se to događa jednom u pet godina. Prije je bio još jedan čovjek koji se smrznuo poput bloka leda.”

Let Kenya Airwaysa iz Nairobija prošao je u nedjelju iznad kuće u Claphamu malo poslije 15:30, spustivši se na oko 1000 metara brzinom od 200 kilometara na sat.

Nisu znali je li muško ili žensko

“Netko je vidio kako predmet pada iz aviona. Nije mogao raspoznati tijelo na toj visini”, rekao je brat vlasnika kuće i dodao kako je stanar prilično potresen, ali i da je to bio “malen promašaj, jer vrt nije jako velik. Bilo je jako puno krvi i prozuročena je znatna šteta. Nije bilo lijepo”.

Zbog siline pada policija u početku nije mogla utvrditi radi li se o tijelu muškarca ili žene.

“Čuo se jak prasak. Moj muž je izašao na ulicu gdje je susjed zvao policiju. On je bio stvarno potresen. Bio je u vrtu kad se to dogodilo i tijelo je sletjelo blizu mjesta na kojem je bio. Muž se vratio i pitala sam ga što se dogodilo, a on je rekao ‘zar nisi vidjela čovjeka koji je pao s neba?’ Pitala sam se o čemu govori i otišla sam se sama uvjeriti, a tamo je, usred travnjaka, bilo tijelo čovjeka”, posvjedočila je susjeda.