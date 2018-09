VUČIĆ VOJSCI I ŠPIJUNIMA NAREDIO PREKID KOMUNIKACIJE S KOSOVOM: Srpski ministar vanjskih poslova: ‘Ne igrajte se s vatrom’

Iako je isprva bilo rečeno da Aleksandar Vučić neće na razgovore o Kosovu u Bruxelles, on je ondje ipak otišao. Međutim ondje se sastao tek sa šeficom EU diplomacije i zasad ne otkriva je li nešto riješeno po pitanju žestokih napetosti koje su među dvjema državama eskalirale od kada je najavio svoj posjet Kosovu

Srbijanski predsjednik Aleksandar Vučić zatražio je od vojske, policije i tajnih službi da prekinu svu komunikaciju s kosovskim i međunarodnim dužnosnicima, nakon poruka iz Prištine da nije dobrodošao na Kosovo 8. i 9. rujna, objavila je u petak Radio-televizija Srbije (RTS). Aleksandar Vučić je vojsci zapovijedio, a od policije i tajne službe BIA-e zatražio da prekinu kontakte s kosovskom policijom, KFOR-om i bilo kojim albanskim i međunarodnim predstavnikom koji djeluje na Kosovu.

Ovih se dana nagađalo da će Vučić odustati od puta u Bruxelles, no on je danas ondje ipak otputovao na nastavak razgovora Beograda i Prištine pod pokroviteljstvom EU-a, te se sastao samo sa šeficom europske diplomacije Federicom Mogherini. B92 piše kako je sastanak trajao dva sata, te da se Vučić odmah potom uputio na aerodrom. U javnosti o sastanku neće govoriti do večeras.

“Još nije donio ni odluku da li će odustati od posjeta Kosovu i Metohiji, nakon prijetnji i laži prištinskih političara“, kazao je novinarima direktor Kancelarije za KiM Marko Đurić dodajući kako je ranije rečeno da Vučić neće razgovarati s Tachijem. Na pitanje boji li se Vučić posjeta Kosovu zbog mogućeg uhićenja Đurić je odgovorio negativno, te pozvao javnost da dođu u što većem broju i poslušaju Vučićev govor kada ga ondje bude održavao. Dodajmo svemu da je prištinska delegacija ostala u Bruxellesu.

‘Suočenje s opstrukcijom’

Prvi potpredsjednik vlade i ministar vanjskih poslova Ivica Dačić ocijenio je da je šef države “suočen s opstrukcijom” planiranog posjeta Kosovu i s prijetnjama, što “pokazuje da se ne želi mirovni sporazum”. Uoči sastanka u Bruxellesu kazao je da je “Vučić inteligentan i neće sigurno dozvoliti da se odgovornost (za izbjegavanje sporazuma) podijeli i na Srbiju”. Pritom je istaknuo kako će sudjelovati u razgovorima u europskoj dilomatsnoj prijestolnici “da netko ne kaže da i Srbija opstruira mirovni proces”.

Ujedno je ukazao kako “pojedine utjecajne” članice međunarodne zajednice ne žele postizanje sporazuma na Kosovu i uputio vrlo oštru poruku vlastima u Prištini. “Mi jesmo za dogovore, ali upozoravam sve i u ime Vučića i u ime vlade da se ne igraju vatrom i da ništa ne pokušavaju kada je riječ o posjetu Vučića našem narodu na Kosovu i Metohiji”, rekao je Dačić.

Vučićev posjet Kosovu u subotu i nedelju doveden je u pitanje nakon informacija da Priština namjerava spriječiti njegov obilazak vodopskrbnog sustava Gazivode na sjeveru Kosova, koji je, kao starateški resurs, jedna od glavnih spornih točaka u pregovorima Beograda i Prištine.

Vučiću prijeti Đurićeva sudbina

Predsjednik kosovskog parlamenta Kadri Veselji izjavio je kako bi Vučić mogao proći kao Marko Đurić, koji je nedavno uhićen pri ulasku na Kosovo zbog navodno neusuglašenih administrativnih odluka i dozvola posjeta.

“Ne znam dolazi li Vučić na Kosovo, dali smo mu dozvolu, ali destrukcijom stabilnosti Kosova ona se dovodi u pitanje. Drugi razlog – nema zbog čega ići na Gazivode i ne zna se dolazi li”, prenijeli su poruku Veseljija beogradski mediji.

Dužnosnici Srbije i Kosova uobičajeno najavljuju posjete, što obje strane često koriste kao instrument opstrukcije i dodatnog zaoštravanja odnosa. Osim političara, žrtve zabrana u posljednje su vrijeme bili i sportaši, intelektualci, nevladine udruge i politički analitičari.