‘SITUACIJA JE OZBILJNA, PRIJETI NAM KOLAPS’; Predsjednik Njemačke obratio se javnosti: ‘Sad je važno sačuvati zdravlje i spasiti ljudske živote’

‘Nadolazeći tjedni su ispit za sve nas. Ali mi smo jedna snažna zemlja jer se pokazalo da su u ovim teškim trenucima toliki građani tu jedni za druge’, kazao je Frank-Walter Steinmeier

Njemački predsjednik Frank-Walter Steinmeier danas je, u posebnom obraćanju javnosti povodom novih pooštrenih mjera zatvaranja, pozvao građane da se unatoč blagdanima pridržavaju mjera jer se time spašavaju ljudski životi. „Nadolazeći tjedni su ispit za sve nas. Ali mi smo jedna snažna zemlja jer se pokazalo da su u ovim teškim trenucima toliki građani tu jedni za druge“, rekao je Frank-Walter Steinmeier u izvanrednom obraćanju javnosti povodom uvođenja strožih mjera zatvaranja.

On je istaknuo da su ove mjere jedinstvene u novijoj povijesti Njemačke i da od svakog iziskuju osobni angažman. I dalje osnovni cilj ostaje očuvanje ljudskih života, a jedna od mjera je i suzdržavanje od osobnih kontakata, kazao je Steinmeier. „Prijatelji i rodbina će se poklonima obradovati i kasnije. Ono što je sad važno je sačuvati zdravlje i spasiti ljudske živote. Naš najvažniji cilj je broj novozaraženih što je brže moguće smanjiti i onda držati na niskoj razini“, rekao je njemački predsjednik.

Prijetnja kolapsa zdravstvenog sustava

On je upozorio od mogućeg kolapsa zdravstvenog sustava u slučaju daljnjeg rasta broja zaraženih. „Situacija je više nego ozbiljna. Mi ne smijemo dozvoliti kolaps našeg zdravstvenog sustava“, rekao je njemački predsjednik i dodao kako Njemačka nije prepuštena virusu nego da se može izboriti s ovom situacijom. „Mi ćemo prebroditi ovu krizu. To nam mora poći za rukom i to će nam i poći za rukom“, rekao je Steinmeier.

Na kraju svog govora se obratio i onima koji se protive mjerama i dovode u pitanje postoji ili opasnost koronavirusa. „Pomislimo barem na trenutak na one koji su najugroženiji: na bolesne koji se bore za život na odjelima intenzivne njege. Na liječnike i medicinsko osoblje koje se bori do iznemoglosti protiv virusa i pritom stavlja svoje zdravlje na kocku“, zaključio je njemački predsjednik.

Predstavnici savezne i pokrajinskih vlada donijeli su jučer odluku od uvođenju strogih mjera zatvaranja od ove srijede do 10. siječnja, koje uključuju i zatvaranje većeg dijela maloprodaje kao i strogo ograničenja kontakata.

