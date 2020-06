ŠIRI SE ISTRAGA O MADDIE, OTKRIVENO DA JE OD POČETKA UKLJUČEN I HRVATSKI INTERPOL: Britanski Interpol poslao je u RH hitan dopis i tražio pomoć

U vrijeme otmice, pedofil je živio s maloljetnom Kosovarkom, nedaleko od resorta u kojem je Maddie boravila s obitelji.

Glavni osumnjičeni za otmicu i ubojstvo malene Madeleine McCann (3) je njemački pedofil Christian Brueckner (43). Madeleine je nestala 3. svibnja 2007. godine, a glavni osumjičeni je osuđeni pedofil koji se trenutno se nalazi iza rešetaka u Njemačkoj u Kielu nakon što je prošle godine završio u zatvoru zbog silovanja 72-godišnje američke turistice u odmaralištu Algarve.

U vrijeme otmice, pedofil je živio s maloljetnom Kosovarkom, nedaleko od resorta u kojem je Maddie boravila s obitelji. Netom prije nestanka djevojčice, maloljetnica je navodno otišla od Bruecknera. Britanska policija je imanje na kojem je par živio pretražila još 2012. godine.

Seoska kuća u Algarveu u kojoj je Nijemac živio ima nekoliko napuštenih bunara te se nalazi na 25 minuta hoda od hotela u kojem je nestala Madeleine. Uz to, imanje se nalazi iznad plaže na kojoj se djevojčica igrala s roditeljima.

‘U tim godinama, u najboljoj namjeri bude mnogo lažnih dojava’

U opsežnu istragu od prvog dana nestanka Maddie uključena je i hrvatska policija. Kako piše 24sata, 2007. britanski Interpol je poslao hitni dopis i hrvatskoj policiji u kojoj ih traže za pomoć. Tad, ali i kasnijih godina željeli su provjeriti određene DNK profile ljudi koje su izuzeli tijekom istrage. Pokušali su naći potencijalne otmičare, ako su slučajno ranije ulovljeni, no takvih podataka nije bilo u našim bazama.

“Istraga nestanka djece tog uzrasta je uvijek veliki problem jer su u tim godinama djeca jako slična i ima puno zabuna. Ljudi u najboljoj namjeri dojavljuju viđenja, no to često nije to dijete. To što se ide na DNK kao dokaz je najbolji i najsigurniji način da se utvrdi je li to pravo dijete”.rekao je iskusni bivši policajac Branko Lazarević.

Dodao je da svakako treba uzeti DNK osumnjičenika kako bi jednom, kad nađu djevojčicu, živu ili mrtvu, dokazali je li bila u kontaktu s uhićenim.

Povezan s još jednom otmicom?

Istraga protiv pedofila, koji ima već 17 presuda, se širi pa je državno odvjetništvo u Stendalu jučer objavilo jučer da ispituje poveznice između slučaja nestale Maddie i nestanka petogodišnje Inge Gehricke 2015. u jednoj šumi nedaleko od Braunschweiga gdje je osumnjičeni Christian Brueckner u to vrijeme živio.

Petogodišnja Inga Gehrcke iz Schoenbecka u saveznoj pokrajini Saska-Anhalt je nestala 2. svibnja 2015. tijekom izleta s roditeljima. Pedofil je u vrijeme nestanka Inge žiivio u blizini mjesta na kojem je djevojčica nestala, posjedovao zemljište i kolibu u kojoj je tijekom jedne prijašnje provjere, pronađen materijal s dječjom pornografijom.