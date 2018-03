SIN RUSKOG PREBJEGA PROGOVORIO NAKON 17 GODINA: ‘Moj otac je uništio sovjetski program biološkog oružja, zato ga je Putin dao likvidirati’

Ruski špijun koji je nedavno misteriozno napadnut možda je žrtva napada sličnog onome koji je navodno izveden na sovjetskog mikrobiologa koji je prebjegao u Britaniju još za vrijeme Hladnog rata

Sin ruskog prebjega koji je preminuo pod sumnjivim okolnostima prije 17 godina danas je prekinuo šutnju kako bi javno ustvrdio da mu je oca ubila Moskva, piše Daily Mail.

Upozorio na veličinu sovjetskog biološkog programa

Vladimir Pasečnik bio je sovjetski mikrobiolog koji je prebjegao u Britaniju 1989., kako bi upozorio da je sovjetski program za biološko ratovanje 10 puta veći no što se to mislilo. Nakon toga radio je u mikrobiološkom centru za istraživanja u Porton Downu pored Salisburya, a umro je 2001. u dobi od 64 godine.

Dok je službeni razlog Pasečnikove smrti moždani udar, njegov sin Nikita sumnja kako iza toga stoji ruska obavještajna zajednica. A nakon navodnog trovanja ruskog špijuna Sergeja Skripala i njegove kćeri Julije u Salisburyu ove nedjelje, mladi Pasečnik još je sigurniji. Unatoč zabrinutosti kako bi izlaskom u javnost i vlastiti život mogao staviti u opasnost, 53-godišnji sin sovjetskog prebjega kaže kako “ne sumnja” da su Skripala napale ruske vlasti, baš kao i njegovog oca.



Vrijeme da se ‘zaustavi Putina’

“Nikada prije nisam davao intervjue, ali mislim kako je vrijeme da zaustavimo Putina te nešto trebam reći”, izjavio je Nikita Pasečnik, koji živi u Dorsetu i radi kao IT stručnjak. “Putin se pokušava osvetiti svojim suparnicima, kako bi pokazao svoju moć, kao i da bi dao do znanja što će se dogoditi drugima koji pokušaju izdati sustav”, kaže.

“Po mome mišljenju nema nikakve sumnje kako je ovog čovjeka (Skripala) otrovao FSB, ili druga specijalizirana organizacija u modernoj Rusiji”, ustvrdio je Pasečnik, dodajući kako su “ruske vlasti jako opasne, ubijaju ljude i osjećaju da su apsolutno slobodne činiti to i usred Britanije. Jako su arogantni i vjeruju kako mogu svima prijetiti”, dodaje.

Pasečnik je slijedio svog oca u Britaniju 1997. te je uvjeren kako su ruske vlasti umiješane u njegovu smrt. “Moj se otac uvijek bojao, rekao mi je da bi ga mogli jednostavno ubiti. U potpunosti je razumio svu ozbiljnost prijetnji”, rekao je sin prebjega.

Sumnjiv moždani udar

“Službeni uzrok smrti je moždani udar, ali pričao sam s doktorima i oni su rekli kako mu je mozak bio jako oštećen te da nikada nisu vidjeli takav udar. Pričao sam sa specijalistima iz različitih zemalja i oni su rekli kako određene kemijske supstance mogu izazvati moždani udar”, priča.

“Vidim sličnosti između mog oca i onoga što se dogodilo u Salisburyu. Moj je otac bio kod kuće, imao je jaku glavobolju i vrtoglavicu. Pokušao se odvesti na posao, ali se okrenuo i udario retrovizorom vozeći u garažu prije no što je kolabirao u kući. Moja je majka bila tamo te su ga brzo odveli u bolnicu no umro je nekoliko tjedana kasnije. Nikada nije provedena pravilna istraga o njegovoj smrti no možda je sada prekasno”, kaže.

Pasečnik tvrdi kako se ono što se dogodilo njegovom ocu dogodilo i brojnim Rusima koji su se suprotstavili Putinu. Kao primjere navodi Litvenka, Berezovskog te oporbenog vođu upucanog u središtu Moskve.

Otac uništio rusku industriju biološkog oružja

“I sam se bojim Putina, ali moram progovoriti javno jer se njega mora zaustaviti. Moj je otac uništio cijelu industriju biološkog oružja u Rusiji kada je pobjegao u Englesku te rekao njenoj vladi i Margaret Thatcher (o ruskom programu). Ona je zatim rekla Gorbačovu da Rusija, unatoč Helsinškoj konvenciji, još uvijek razvija smrtonosna oružja. Zbog toga su ga ruske specijalne postrojbe, FSB i KGB, željele ubiti. On se toga bojao i nekoliko mi je puta ispričao priču o bugarskom diplomatu koji je ubijen kišobranom”, prisjeća se.

“Mome je ocu bilo vrlo teško odlučiti se pobjeći na Zapad jer je mislio kako će ovdje biti mučen i u zatvoru, ali život na Zapadu bio je bolji za njega nego da je postao vojni zločinac”, zaključio je.