SIMBOLI DRŽAVE, PO ČEMU SU NAJPOZNATIJI U SVIJETU, A ZATVORENI VEĆ TJEDNIMA: ‘Prvi smo prestali raditi i zadnji ćemo otvoriti’

Irska nema Brandenburška vrata niti Eiffelov toranj. Ali ono po čemu je poznata je još poznatije od tih znamenitosti i ima ih po čitavom svijetu: pravi, irski pub. I baš oni su golema žrtva ove pandemije

I Ronan Lynch i Hugh Hourican su prije nego što smo uopće počeli razgovor, prvi imali pitanje: “Kako ide pubovima kod vas?”

Tko su njih dvojica, to zna gotovo svatko u Dublinu – i vrlo mnogo ljudi u čitavom svijetu. Čak i ako ne znaju njih, znaju pubove koje oni vode: Ronan vodi pub The Swan (Labud), Hugh The Boar’s Head (Veprova glava). Utoliko su oni najpoznatiji – kako se sami nazivaju; publican Irske. Zapravo naziv takvih gostionica diljem Irske i Velike Britanije uopće ne potječe od neke engleske ili galske riječi, piše Deutsche Welle.

Zatvoreni već skoro 10 tjedana

Pub dolazi od latinske riječi publicus, javnost, javno mjesto i oduvijek su bili mjesto javnog okupljanja. Tako je bilo očito od pamtivijeka i trajalo je – sve do ove godine. Njihovi – i baš kao ostalih otprilike 7.200 pubova u Irskoj su zatvoreni već skoro deset tjedana. Prema posljednjim planovima irske vlade trebaju i ostati zatvoreni sve do 10. kolovoza.

Slična sudbina je zadesila barove i gostionice diljem svijeta i makar su izrazito popularni, Hugh Hourican nam kaže: “Mi smo bili prva mjesta koja su prestala raditi našom vlastitom voljom kad je ovo počelo i bit ćemo posljednji koji ćemo ponovo početi raditi.”

Zahvaljujući desetljećima marketinške kampanje pivovare Guinness (sada u vlasništvu britanske kompanije Diageo), u međuvremenu u čitavom svijetu ima barem isto toliko “pravih” irskih pubova koliko ih ima u samoj Irskoj – vjerojatno čak i više. Ponekad se u ti pubovi u svijetu jedva da imaju sličnosti s irskim originalom, ali baš institucija irskog puba je razlog poslovnog uspjeha i samo je još povećala popularnost pubova koje jednostavno “mora” posjetiti svaki turist koji ikad dođe u Irsku.

‘A sad ste tu sam-samcat’

Ma koliko novca potrošeno i truda uloženo, kopija irskog puba uvijek će ostati tek kopija. Najbolji primjer je baš Ronanov The Swan: smješten u Aungier Street u samom srcu Dublina je gostionica još od 1660. godine. Obnovljena je u kasno doba kraljice Viktorije 1897. i od onda je zapravo jedva nešto promijenjeno u uređenju. Lynchova obitelj ga je preuzela još 1937. i Ronanu je još uvijek čudno kad uđe u svoj pub: “Uđem i čitavo mjesto je prepuno. Tu je uvijek gužva. Gužva je od 11 ujutro do kasno uvečer. A sad ste tu sam samcat. Suludo. To su čudna vremena biti vlasnikom puba”, kaže Ronan.

Povrh svega toga, ugostitelji imaju i još jedan golem problem: što da učine s pivom kojeg su uskladištili, ali kojeg nikad nisu stigli prodati? I Hugh i Ronan su zatvorili vrata onaj vikend prije proslave svetog Patrika (17. ožujka), glavne irske proslave gdje se u pubovima inače popije pravo jezero piva. Naravno da su se pravovremeno opskrbili dovoljnom količinom, ali deset tjedana kasnije sve te bačve čekaju da ih pokupi pivovara.Sudbina tog piva je tužna: najvećim dijelom će završiti kao napoj za (četveronožne) životinje ili kao gnojivo. Jer tu su i smjernice EU-a koje nalažu reciklirati što više otpada bilo koje vrste.

Strah od “nove normalnosti”

Kako nam objašnjava njemački stručnjak za pivo Marc Oliver Huhnholz, pivo u zatvorenim bačvama može stajati barem tri, možda i do devet mjeseci – ali u hladnjaku. Ali mnogi pubovi su ih isključili kako još ne bi trebali plaćati i za struju, tako da to pivo od ožujka više nije prikladno za piće. To su već goleme količine: u Velikoj Britaniji je tako ostalo stajati oko 70 milijuna pintova (1 pint je 0,568 litara, dakle 40 milijuna litara) piva, u SAD još daleko više. Samo pivovara Guinness je ostala sjediti na oko 250 tisuća bačvi svojeg, inače tako traženog piva.

Na sreću po gostioničare kao što su Hugh i Ronan, mnogi prodaju točeno pivo na komisiju tako da će platiti samo ono što će prodati. Pivovare su brzo prihvatile činjenicu kako prodaje jednostavno nema, a čak su im ostavili i nešto više vremena da plate dug od prodanog piva prije nego što je izbila pandemija.

Ali makar ih je ovo zatvaranje moglo koštati još više, Hugh i Ronan su još više zabrinuti što ih čeka u budućnosti i kako će to izgledati u kolovozu kad će smjeti otvoriti svoja vrata. Kažu nam kako vlada Irske još nije uopće odredila pravila koja bi tada trebala vrijediti, osobito kad je riječ o minimalnoj udaljenosti između gostiju.

Bore se za distancu od jednog, a ne 2 metra

Ronan trenutno i predsjedava Udrugom licenciranih gostioničara (LVA) i kaže nam kako pokušavaju izvojevati od vlade pravilo kako gosti moraju biti udaljeni jedan metar jedan od drugog, ne dva metra. “Jedan metar nam daje šansu da preživimo. Ali čak i tako, pravila će značiti da će pubovi biti smjeti puni sa tek 30, 40 posto gostiju koje bi inače imali.”

Hugh nam objašnjava da im se već i tako jedva isplati raditi zbog troškova koje će imati: “Ako vrijedi to pravilo o udaljenosti, moram sam stati na ulazna vrata, jednog tipa staviti za šank, moju ženu među goste, jednog tipa za šankom na baru u gornjem katu i jednog tipa u kuhinju. To znači da ću imati pet ljudi koje ću morati plaćati, ali samo 35 gostiju koje ću smjeti primiti u pub.”

Gostioničari se slažu kako čak ne tih pet mjeseci prisilne pauze, nego bi ta pravila mogla natjerati mnoge pubove u bankrot. “Tu će biti još mnogo žrtava”, zlokobno kaže Hugh. Osobito se boji za sudbinu pubova koji ne žive od lokalnih gostiju, nego ovise o turistima. U nekim pubovima su i po 90% gostiju zapravo turisti – i pitanje je kad će oni doći.

Donose 2,4 milijarde eura u državnu blagajnu

Ronan se slaže kako će ova kriza biti golem izazov za tradicionalne, “prave” irske pubove. Ali i on nam kaže kako nije bilo druge nego u pandemiji zatvoriti vrata. Sad pažljivo traži i gleda snimke pubova i gostionica diljem svijeta – posebno u Kini – da vidi kako su drugi ugostitelji riješili problem “nove normalnosti”.

“Pubovi u ovoj zemlji donose 2,4 milijarde eura u blagajnu Irske, a tu se radi o 50.000 radnih mjesta ili čak više od toga. Ali moramo raditi na pravilima koja će ljudima dati sigurnosti tako da se osjećaju sigurni kad opet dođu u pub.”

“Neće se dogoditi da ćemo otvoriti gostionice i nadati se najboljem. Moramo poduzeti prave mjere kako bi zaštitili i goste i naše osoblje. Moramo naći izlaz da dobijemo ljude nazad u pub”, kaže Ronan. S tim se slaže i njegov kolega: “Ljudi vole ići u pub, jedva čekaju da se vrate. Ali mi im moramo pružiti prave okolnosti da bi to mogli učiniti.”

