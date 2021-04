‘SIGURNOSNA KOČNICA’ STUPA NA SNAGU: Njemačka je uvela nove rigorozne mjere, pa čak i ono od čega su ljudi najviše zazirali

Od subote 24. travnja se u Njemačkoj uvode nove restrikcije koje će vrijediti za cijelu zemlju. Uveden je i policijski sat kojem su se građani oštro protivili

Usprkos žestokim kritikama Njemačka je usvojila nove restrikcije u borbi protiv korone. “Sigurnosna kočnica” stupa na snagu u subotu, 24. travnja, a Deutsche Welle donosi kratki pregled mjera koje će vrijediti za cijelu zemlju.

NAPETO U NJEMAČKOJ: Barikade i prosvjedi ispred parlamenta, a unutra donose – strože mjere protiv korone

‘Sigurnosna kočnica’

Ako 7-dnevna incidencija (broj novih slučajeva infekcije koronavirusom na 100.000 stanovnika) tri dana zaredom bude veća od 100, automatski se povlači “sigurnosna kočnica” (Notbremse). Postrožene restrikcije na snazi ostaju sve dok 7-dnevna incidencija pet dana zaredom ne bude manja od 100. Sva nova pravila vrijede do maksimalno 30 lipnja. 2021.

Privatni kontakti

Članovi jednog kućanstva smiju se družiti s maksimalno jednom osobom iz drugog kućanstva. Ne računaju se djeca mlađa od 14 godina. Restrikcija ne vrijedi za sastanke bračnih partnera ili osoba koje žive zajedno, odnosno u slučaju skrbi o osobama kojima je potrebna pomoć. Maksimalni broj osoba koje smiju sudjelovati na pogrebima je 30.

Policijski sat

Na snazi je od 22:00 do 5:00 sljedećeg jutra. Građani u to vrijeme ne smiju napuštati svoje stanove ili kuće. Iznimka vrijedi u slučaju da na primjer netko mora hitno do liječnika ili neki drugi slučajevi u kojima se mora spriječiti opasnost po život ljudi ili životinja. Kretanje na svježem zraku je dozvoljeno do ponoći, ali se ljudi smiju kretati sami, a zabranjeno je korištenje sportskih terena ili dvorana. Iznimka vrijedi za ljude koji moraju obavljati svoj posao, na primjer novinari. Ili za ljude koji skrbe o drugim osobama, odnosno članovima svoje obitelji.

ZAŠTO SE NIJEMCI TOLIKO PROTIVE POLICIJSKOM SATU? Oko toga se vode žestoke rasprave, a povlače se i paralele s vremenom nacizma

Bazeni, saune, sportski klubovi

Sve lokacije u kojima građani provode svoje slobodno vrijeme (bazeni, saune, wellness-centri, bordeli, fitness-centri, sportske dvorane i slično) moraju biti zatvorene.

Trgovine

Trgovine smiju posluživati mušterije samo ako oni predoče negativni korona-test, odnosno nakon što oni rezerviraju termin za boravak u dućanu ili robnoj kući (takozvani “Click & Meet“ model). Ako incidencija poraste na više od 150, mušterije smiju samo preuzeti naručenu robu u dućanima (Click & Collect).

Restrikcije ne vrijede za trgovine u kojima se prodaje hrana i piće, apoteke, dućane s dječjim potrepštinama, optičare, benzinske crpke, kioske, vrtne centre ili dućane koji prodaju artikle za kućne ljubimce. Broj mušterije ovisi o veličini dućana. U zatvorenim prostorima mušterije moraju koristiti zaštitne maske (FFP-2 ili medicinske).

Kulturne institucije

Kazališta, opere, koncertne dvorane, glazbeni klubovi i kina (osim auto-kina) se zatvaraju, zabranjuje se održavanje bilo kakvih događaja.

Zoološki/botanički vrtovi

Posjetitelji i dalje mogu obilaziti one dijelove zooloških vrtova koji se nalaze na otvorenom – ali samo nakon što predoče negativni korona-test.

Sport

Dozvoljen je samo individualni sport bez kontakta – koji se prakticira nasamo, udvoje ili s članovima vlastitog kućanstva. Djeci mlađoj od 14 godina je dozvoljeno bavljenje sportom u grupama. Iznimke postoje za profesionalne sportaše.

Gastromonija

Zabranjuje se rad gastronomskim ponuđačima i kantinama. Postoje ipak iznimke – i dalje smiju raditi restorani u centrima za rehabilitaciju bolesnika ili staračkim domovima, i dalje se smije hranom opskrbljivati beskućnike. Zabranjena je konzumacija hrane i pića u restoranima i kafićima, ali je dozvoljeno izdavati hranu ili piće za ponijeti. Dostava hrane također je dozvoljena.

Frizerski saloni

Dozvoljen je rad frizerskih salona, ali mušterije moraju cijelo vrijeme nositi zaštitne maske (FFP2 ili medicinske), a prilikom ulaska u salon moraju predočiti negativni test na koronu (star maksimalno 24 sata).

Turizam

Iznajmljivanja turističkih prenoćišta je zabranjeno.

Škole, posao, crkve

Neovisno o „sigurnosnoj kočnici“ za škole i dalje vrijedi pravilo da se učenici i nastavno osoblje (koji sudjeluju u nastavnom procesu u učionici) moraju testirati dva puta tjedno. Ako incidencija poraste na više od 100, mijenja se model i ovisno o incidenciji prelazi na hibridnu, odnosnu online-nastavu. Slična pravila vrijede i za vrtiće, kojima je dozvoljeno organiziranje skrbi za onu djecu čiji roditelji moraju biti na radnom mjestu (na primjer „kritična zanimanja“, koja su ključna za osiguravanje funkcioniranja zemlje).

Posloprimcima koji moraju doći na radno mjesto njihove firme moraju ponuditi dva korona-testa tjedno, to je pravilo u srijedu usvojila savezna vlada. Gdje god je to moguće tvrtke svojim radnicima moraju omogućiti rad od kuće (“homeoffice“). Održavanje misa i drugih vjerskih obreda nije regulirano „sigurnosnom kočnicom“ – za njih vrijede ista pravila kao i do sada.

Situaciju s koronavirusom u Hrvatskoj i svijetu iz minute u minutu možete pratiti OVDJE.