SIGURNO JE SIGURNO: Svašta smo dosad čuli, ali ono što je Kim Jong Un ponio na summit sa Trumpom doista je bizarno

Kim Jong Un je stigao u Singapur uoči sutrašnjeg povijesnog summita s američkim predsjednikom Donaldom Trumpom. Sa sobom je sjevernokorejski čelnik ponio i svoj WC, piše Business Insider.

Uvijek putuje s nekoliko zahoda

Kim Jong Un navodno uvijek putuje s nekoliko zahoda, uključujući i onaj u njegovom Mercedesu. Južnokorejska stranica koja prenosi vijesti iz Sjeverne Koreje 2015. je izvijestila da se ti zahodi ne nalaze samo u njegovom osobnom vlaku, već u svakom od manjih ili većih automobila kojima on putuje, pa čak i u posebnim vozilima koja su stvorena za putovanja po planinskom terenu ili snijegu. ‘Nezamislivo je za Vrhovnog vođu da koristi javni toalet samo zato što putuje po zemlji’, stoji u priopćenju u kojem se citira neimenovani izvor. Zašto Kim uvijek putuje s nekoliko zahoda koji su mu na raspolaganju? Prema južnokorejskim novinama The Chosun Ilbo, prenosivi zahodi onemogućuju onima koji žele kroz kanalizaciju dobiti uvid u stolicu sjevernokorejskog vrhovnog vođe, da to učine.

Tajnost zdravstvenog stanja

Prema tome se čini da je tajnost njegova zdravstvena stanja najvažnija. ‘Umjesto da koristi javne zahode, vođa Sjeverne Koreje ima osobni zahod koji ide s njim kamo god pošao’, kaže Lee Yun-keol, bivši član sjevernokorejske garde, koji je pobjegao iz te zemlje. Rekao je to za Washington Post. ‘Njegova stolica sadrži informacije o njegovom zdravstvenom stanju, tako da ona ne smije nikom biti dana na uvid’, objašnjava Lee. Njegov urin i stolica se povremeno pregledavaju kako bi se provjerilo boluje li od nečega i ima li kakvih zdravstvenih problema.