‘SIGURNO JE DA KORONAVIRUS NEĆEMO ISKORIJENITI’: Problem nisu samo novi zarazniji sojevi, već i jedan izazov vezan uz cijepljenje

Premda već više od godinu dana živimo s koronavirusom, i dalje se borimo s virusom koji je postao jedan od najvećih ljudskih neprijatelja. Američki znanstvenici složni su oko jedne stvari – virusa se nećemo tako lako riješiti

Nekoliko mutacija koje su znanstvenici identificirali u brzo širećim varijantama virusa posebno zabrinjava, a znanstvenici izražavaju zabrinutost da će ti sojevi biti zarazniji ili će moći barem djelomično izbjeći zaštitu koje pruža cjepivo. Nitko ne zna kako će se odigrati sljedeća faza pandemije, koliko dugoročno će cjepiva biti učinkovita i točno kada možemo razmišljati o povratku u škole i uredi ili ponovnom okupljanju sa starijom rodbinom. Neki od najboljih američkih stručnjaka za zarazne bolesti oklijevaju ponuditi predviđanja. “Prvo načelo zarazne bolesti: Nikad ne podcjenjujte svoj patogen”, rekao je virolog Larry Corey za Insider.

Većina znanstvenika prihvatila je da će koronavirus vjerojatno biti zauvijek dio naših života, iako će faza pandemije na kraju završiti. Naša najbolja nada je da se ona pretvori u blagu bolest sličnu gripi, a ne smrtonosna, dugoročna prijetnju.

‘Nemoguće je cjepivo učiniti dostupno svima’

Četiri druga ljudska koronavirusa već su endemska u našoj populaciji, što znači da neprestano cirkuliraju. Ti virusi većinom uzrokuju samo blage simptome povezane s prehladom. Znanstvenici su se uvijek bojali da bi mogao doći novi koronavirus koji bi bio smrtonosniji, ali i dalje vrlo prenosiv.

“Sigurno je reći da ga nećemo u potpunosti iskorijeniti”, rekla je specijalistica za zarazne bolesti dr. Becky Smith, dodajući da ga ima previše ljudi u svijetu te da je previše učinkovito u prenošenju. Također, virus je zoonozan, što znači da se može prenositi između čovjeka i ljudi. Ukoliko bismo i uspjeli iskorijeniti virus SARS-CoV-2 iz ljudske populacije, nije isključiva mogućnost da životinje razviju infekciju sličnu našoj populaciji. Do danas su male boginje jedina zarazna bolest koja je ikad iskorijenjena kod ljudi, no ona nije imala životinjski rezervoar. Nedavno istraživanje sugeriralo je da bi SARS-CoV-2 najvjerojatnije postao endemičan u roku od pet do 10 godina, na kraju nalik na prehladu koja zarazi ljude tijekom djetinjstva.

Ipak, vodeći stručnjak za zarazne bolesti, Mike Osterholm, rekao je da bi bilo gotovo nemoguće učiniti godišnje cjepivo protiv koronavirusa dostupnim svakoj osobi na Zemlji. “Bit će s nama zauvijek”, rekao je.

Novi sojevi prisiljavaju proizvođače cjepiva da promijene strategije

Kad su prva cjepiva iz Pfizera i Moderne prošle godine odobrena za hitnu uporabu, postojala je stvarna nada da bi ona mogla slomiti pandemiju. Analize prvih rezultata pokazale su da su cjepiva učinkovita preko 90% te pružaju silnu zaštitu protiv blagih, umjerenih i ozbiljnih simptoma. No, u međuvremenu je cilj cjepiva postao nešto skromniji – spriječiti najgore ishode, smrt i bolnički oporavak.

Cjepivom se život želi “vratiti u normalu”, no zabrinutost se pojavila zbog nove varijante virusa. Radi se o južnoafričkom soju, nazvanom B.1.351 koji nosi 10 mutacija šiljastog proteina, a taj oblik koronavirusa već je pokazao djelomičnu rezistenciju na cjepivo Moderne, sugerirajući tako da bi cjepivo moglo biti manje učinkovito u prevenciji blažih bolesti uzrokovanih tim sojem virusa. Rani klinički rezultati programa cjepiva koje su vodili Johnson & Johnson, AstraZeneca i Novavax također su izrazili zabrinutost da cjepiva neće dobro funkcionirati protiv južnoafričkog soja ili drugih inačica sa sličnim mutacijama.

Istraživanje cjepiva tek započinje

Ipak, čak i ako cjepiva ne djeluju jednako dobro protiv nekih novih sojeva koronavirusa, to “ne znači da su ta cjepiva beskorisna”, rekao je Brian Ward, medicinski službenik proizvođača cjepiva Medicago za Insider. Cjepiva ostaju najbolje oružje čovječanstva protiv koronavirusa – i već se ažuriraju u pokušaju da budu ispred njega.

Cjepiva sljedeće generacije rade se u desecima tvrtki za lijekove. Neki od njih imaju za cilj neutralizirati višestruke inačice koronavirusa, dok drugi programi počinju razvijati kombinirano cjepivo za zaštitu od gripe i COVID-19.

Hoće li se virus udaljavati od izvornih sojeva?

Moguće je da bi moćnije, zarazne inačice mogle utopiti stare verzije virusa, čineći borbu protiv pandemije težom. Stručnjaci za viruse u SAD-u već predviđaju da će brzo raširena inačica B.1.1.7, prvi put otkrivena u Velikoj Britaniji, postati dominantna varijanta u Americi do ovog ožujka. No nije moguće predvidjeti koje će promjene virus pretrpjeti sljedeće ili što će stvarno značiti za nas. “Možda će se virus promijeniti i postati manje zarazan”, rekao je stručnjak za respiratorne viruse dr. Cody Meissner. “Možda će početi uzrokovati manje ozbiljne bolesti, jer, sjetite se, virus ne želi ubiti svog domaćina”, dodao je Meissner.

Pojedini virolozi vjeruju da je virus, nakon što je zarazio stotine milijuna ljudi, već dostigao visoku razinu kondicije, što znači da neće puno više evoluirati. No, znanstvenici se slažu da je najbolja obrana od novih varijanti zaustavljanje prijenosa s osobe na osobu, a cijepljenje omogućuje zaštitu. Ukoliko se ne procijepi cijeli svijet, necijepljeni će ljudi nastaviti cirkulirati virus – a virus će se, zauzvrat, mijenjati pod vlastitim uvjetima.

Još jedan zabrinjavajući par pitanja usmjeren je na prirodnu obranu tijela protiv koronavirusa. Istraživači proučavaju koliko traje ova zaštita i bi li ljudi koji su se jednom zarazili mogli biti ranjivi na nove infekcije iz različitih inačica. Istraživači su otkrili da protutijela na koronavirus – proteini krvi koji štite tijelo od naknadne infekcije – blijede u roku od nekoliko mjeseci. Ostali slojevi imuniteta mogu dulje trajati i zaštititi ljude od novih sojeva. Istraživači očekuju da će infekcije biti blaže drugi put, na temelju ponašanja drugih ljudskih koronavirusa.

Nove inačice virusa dodatno kompliciraju stvar, budući da većina studija imunosti na koronavirus nije uzela u obzir sojeve poput južnoafričkog. Nedavno istraživanje pokazalo je da su infekcije južnoafričkog soja jednako česte među ljudima koji su se oporavili od Covida-19 kao i oni koji nisu. U najgorem slučaju, imunološki sustav ljudi koji su preboljeli koronavirus uopće ne bi prepoznao nove inačice. Na primjer, studija objavljena u časopisu The Lancet u listopadu identificirala je 25-godišnjaka koji je u lipnju ponovno zaražen novom varijantom koja je proizvela teže simptome od njegove prve bolesti u travnju.

Mjere opreza protiv koronavirusa i dalje su izuzetno važne

Jennie Lavine, postdoktorska istraživačica sa Sveučilišta Emory, rekla je da misli da će vodeća cjepiva protiv koronavirusa pružiti određenu zaštitu. Moguće je da će ljudi cijepljeni protiv koronavirusa biti bolje zaštićeni od virusa od onih koji su prethodno bili zaraženi.

Premda i dalje nije točno poznato zašto i kako se nove inačice tako brzo šire, i dalje je od izuzetne važnosti nošenje zaštitnih maski, socijalno distanciranje i pranje ruku. “Ovaj je virus nešto s čime ćemo se naučiti živjeti, baš kao i s gripom”, rekao je Meissner dodajući da je ono što se zapravo želi zaustaviti hospitalizacija te sprječavanje smrti.

