SHRVANI RODITELJI TRAGIČNO PREMINULE DJEVOJKE: ‘Uvjeravali su nas da je sigurno. Da sam znao da će ići tim putem, ne bih je pustio…’

Mnogi ljudi u Vijetnamu žive pravo siromaštvo pa ne čudi što Vijetnamci žele pobjeći iz svoje zemlje te sreću i posao potražiti drugdje. Nažalost, ovaj put takav pokušaj završio je tragično za migrante koji su htjeli doći do Velike Britanije pa na kraju umrli u kamionu koji ih je trebao dovesti. Premda još nije potvrđeno da je među stradalima, obitelj djevojke Pham Thi Tra My (26) strahuje od najgoreg. Smatra se da je upravo djevojka jedna od 39 osoba koje su u srijedu pronađene mrtve u hladnjači u industrijskom parku Greysu u Essexu. Nesretna djevojka pokušala je dobiti roditelje u utorak navečer kada je prikolica kamiona bila u tranzitu do engleske luke Purffleet, piše CNN.

“Mama i tata, žao mi je… Put kojim sam pokušala doći do inozemstva nije bio uspješan. Volim vas! Umirem jer ne mogu disati. Tako mi je žao mama…”, napisala je 26-godišnjakinja svojim roditeljima Nguyen Thi Phongu i Pham Van Thinu.

Krijumčari roditeljima nisu rekli kako će transportirati djevojku

Vlasti Velike Britanije rade sa svojim vijetnamskim kolegama na identifikaciji žrtava, ali još uvijek nisu službeno imenovale nijednu od njih niti su potvrdile njihovu nacionalnost. U razgovoru za CNN u kući obitelji u Vijetnamu, Pham Van Thin i dalje je prevladao tugu rekavši da je “vrlo bolno” primio kćerine poruke. Kazao je da je njegova kćer sigurno znala da će umrijeti kad pošalje poruku. “Izgubio sam i voljenu osobu i svoj novac”, rekao je Pham, dodajući da krijumčari koje su plaćali, nisu obitelji rekli kako će transportirati Tra My u Veliku Britaniju. U zemlju je putovala preko Kine i Francuske, ali na kraju nije imala kontakta s obitelji pa je otac prijavio kćerin nestanak. No, bilo je prekasno jer su Pham Thi Tra My i ostalih 38 ljudi koji su se nalazili u kamionu bili zarobljeni i ponestalo im je kisika.

“Krijumčari su rekli da je ovo sigurna ruta, da će ljudi ići zrakoplovom, autom… Da sam znao da će ići tim putem, ne bih je pustio”, rekao je Pham za CNN. Nguyen Thi Phong rekla je da je sada ovisna o britanskim i vijetnamskim vlastima da dovedu kući njihovu kćer. Ni ona ni njezin suprug ne znaju hoće li ikad dobiti novac koji su potrošili financirajući putovanje svoje kćeri.

Tri osobe uhićene

Puno toga je još uvijek nejasno u vezi s ovom tragedijom koja je izašla na vidjelo u ranim jutarnjim satima u srijedu ujutro, kada su medicinari pozvani u kontejner za kamione u industrijskom parku izvan Londona. U kontejneru za kamione u industrijskom parku izvan Londona pronađeno je 31 tijelo muškaraca i žena za koje se vjeruje da su Kinezi ili Vijetnamci. Britanska policija je utvrdila da su kamion i njegov kontejner slijedili dva odvojena pravca – koji su se sjedinili na kraju puta, malo prije groznog otkrića. Uhićen je vozač kamiona, 25-godišnji muškarac iz Sjeverne Irske koji je došao do kontejnera u blizini mjesta na kojem je otkriven, nakon što je iz Sjeverne Irske vozio preko Walesa. Sam kontejner otputovao je iz belgijske luke Zeebrugge. Tri osobe su također uhićene, jer policija u Velikoj Britaniji i Belgiji nastavlja istragu.

Među uhićenima je i 48-godišnji muškarac iz Sjeverne Irske koji je uhićen pod sumnjom ubojstva i zavjere s osobama u vezi s istragom. Muškarac i žena iz Warringtona sa sjevera Engleske uhićeni su pod sumnjom da su krijumčarili i zlostavljali migrante, kaže policija Essexa. Policija je priopćila da vozač ostaje u pritvoru zbog sumnje u ubojstvo. U petak poslijepodne više tijela žrtava prevezeno je iz prikolice u bolnicu Broomfield u Chelmsfordu na posmrtne preglede, prenosi britanska novinska agencija PA.

Ovotjedna tragedija bolan je podsjetnik na tragične događaje 2000. godine, kada je 58 kineskih migranata pronađeno mrtvih u kamionu u Doveru.

