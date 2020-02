ŠESTERO HRVATA NA KRUZERU KOJI SU JAPANCI STAVILI U KARANTENU: Desetak putnika je zaraženo, a još 273 opet će testirati

Šestero Hrvata na kruzeru Diamond Princess će, kao i ostalih 3700 putnika i članova posade, biti zadržani u dvotjednoj izolaciji u japanskoj luci Yokohama

U utorak je u japanskoj luci Yokohama kruzer s oko 3700 putnika i članova posade stavljen u karantenu nakon što je utvrđeno da je desetak putnika zaraženo koronavirusom. Jutarnji list neslužbeno doznaje, pozivajući se na diplomatske izvore, da se na kruzeru Diamond Princess nalazi i šestero Hrvata. Oni će, kao i ostali putnici i članovi posade, biti zadržani u 14-dnevnoj izolaciji.

Inače, za još 273 osobe s kruzera zatraženi su dodatni testovi zbog sumnje da su zaraženi opasnim virusom.

‘Ma to je dva tjedna produženo krstarenje’

Liječnički pregledi su počeli nakon što je putniku iz Hong Konga koji je na brodu bio u siječnju potvrđen koronavirus. Muškarac je sredinom siječnja doletio u Japan iz Kine, a potom brodom Diamond Princess otputovao u Hong Kong te se tamo iskrcao. U subotu je potvrđeno da je taj osamdesetogodišnjak zaražen koronavirusom, piše Jutarnji list.

“Imat ćemo dodatnog slobodnog vremena. Međutim, mislim da će sve dobro proći iako će to biti izazov za sve na brodu. Kako se nosimo s izolacijom? Što ćemo raditi? Kako će se ovo odraziti na našu psihu? Ma to je samo za dva tjedna produženo krstarenje. Jasno, neće to biti luksuzno krstarenje. Više kao plutajući zatvor”, kaza je Britanac David Abel, jedan od putnika na kruzeru.

Prema njegovim riječima, članovi posade s maskama na licu idu od kabine do kabine i dostavljaju hranu gostima.

Putnici ne smiju ni šetati hodnicima

“Svi putnici moraju boraviti u svojim kabinama. Ne smijemo čak ni šetati hodnicima. Mnogima će se dosađivati kao nikad. Mi imamo sreću što smo smješteni u kabini s balkonom. Žao mi je onih koji su u kabinama u unutrašnjem dijelu broda, bez prirodnog svjetla i svježeg zraka”, kazao je Abel.

Brod je danas napustio luku u Yokohami, ali samo kako bi došao do otvorenog mora i prikupio dovoljno morske vode koja se koristi za tuševe i koja se može preraditi u pitku vodu. Odmah potom vratit će se u luku i opskrbiti namirnicama za putnike. Putnicima je tijekom karantene osigurana internetska i telefonska veza kako bi mogli ostati u kontaktu s obiteljima i prijateljima.

