Sin ratnog zločinca i čelnika srpskih radikala, Vojislava Šešelja, na Facebooku je objavio fotografiju Đorđa Žujovića iz Liberalno demokratske partije, uz prijetnju da će mu ‘skratiti glavu’.

‘Ja ću ti glavu skratiti, pa makar mi to bilo posljednje u životu’, napisao je Nikola Šešelj na Facebooku. Tu je objavu kasnije izbrisao s društvene mreže, no prije brisanja nije štedio na prijetnjama, piše Blic. ‘Ako ga neko rokne prije mene, skupit ću bar jedno 100.000 eura za tog gospodina. Mrzim se pokretati zbog majmuna, a majmun se ne boji za sigurnost… Glava ti je ucijenjena, a ja sam već počeo skupljati pare’, napisao je mlađi Šešelj. Žujović je reagirao rekavši da očekuje reakciju države, koja treba procijeniti koliko je ugrožena njegova sigurnost. Dao im je 48 sati.



‘Ukoliko to ne učini danas do 14 sati, podnijet ću kaznenu prijavu protiv Nikole Šešelja za direktne prijetnje smrću. Riječ je o osobi koja je već uhićena zbog ilegalnog posjedovanja oružja. Nisam zabrinut jer je riječ o kukavici, ali imam obitelj i prijatelje. Prijetnje su istovremeno i sramotne i opasne i zato bi država morala reagirati da se to ne bi više ponavljalo’, ispričao je Žujović za Blic. Iako je Nikola Šešelj obrisao prijeteću objavu s Facebooka nedugo nakon što ju je napisao, Žujović kaže da je sve uspio dokumentirati i fotografirati dok je još bilo objavljeno, pa dokazi postoje.

Prijetnje Šešeljevog sina samo su nastavak problema koje radikali uzrokuju u posljednje vrijeme. Podsjetimo, Vojislav Šešelj je po povratku iz Haga zapalio hrvatsku zastavu, za što nije odgovarao, a tu je i gaženje hrvatske zastave prilikom posjeta hrvatske delegacije Srbiji. Ni za to nije kažnjen. Tu je i fizički napad sleđa jednog od Šešeljevih tjelohranitelja na Žujovića. Napadač je tada priveden, no samo zbog prekršaja javnog reda i mira, a ne zbog kaznenog djela napada.

‘Ako želi tome stati na put, država mora reagirati i zato me zanima hoće li u ovom slučaju biti pokrenut neki postupak. Ukoliko i ovo prođe nekažnjeno, ako država smatra da je sve to benigno, radikali će se osjećati nedodirljivima i nastavit će praviti kaos i biti maligni po cijelo društvo’, rekao je Aleksandar Popov iz Centra za regionalizam i podsjetio na Šešeljev napad na zastupnicu Aleksandru Jerkov, zbog čega Šešelj također nije bio kažnjen, niti mu je oduzet mandat u Skupštini, piše Blic.

