ŠEŠELJ: ‘Hrvati su prevareni dvaput, a sad im muslimani biraju člana Predsjedništva. Ne mogu oni dozvoliti da budu opet prevareni’

Šešelj nije Dodikov obožavatelj jer je ovaj insistirao na njegovu uhićenju

Pravomoćno osuđeni ratni zločinac Vojislav Šešelj, danas je na Twitteru napisao da nije ljubitelj Milorada Dodika, člana Predsjedništva Bosne i Hercegovine iz Republike Srpske, jer je on insistirao na njegovu uhićenju.

“Nisam ja nikakav zaljubljenik u Milorada Dodika. On se hvalio kako je uništio našu stranku u Republici Srpskoj. Carla del Ponte je napisala da je inzistirao na mom uhićenju prije Đinđića. Ja mu to do kraja života neću oprostiti, ali ja sada vodim računa o interesima RS”, napisao je Šešelj u svom tvitu.

Spreman poginuti za srpstvo

Nedugo zatim, objavio je još jedan tvit u kojemu je podsjetio kako je već dokazao da je spreman “poginuti za srpstvo”

“Ne mogu ja zbog mojih iznevjerenih nadanja i povrijeđenih ambicija da okrenem svoju politiku naopako i krenem protiv Rusije i srpstva jer su podržali Dodika/Vučića. Ja sam dokazao da sam u stanju poginuti zbog srpstva, pa što meni onda jedna funkcija predstavlja?!”

Tajne službe koriste slučaj Davida Dragičevića

Predsjednik Srpske radikalne stranke također je danas ujutro gostovao na televiziji Happy, gdje je izjavio kako zapadne tajne službe koriste slučaj Davida Dragičevića, tj. “jednu vrlo neugodnu situaciju” u kojoj je mladić ubijen, želeći uvući Srbiju u sve to, prenosi Srbija Danas.

“Tužiteljstvo u Banjoj Luci je pod kontrolom zapadnih veleposlanstava i to ljudi u Srbiji ne znaju”, rekao je Šešelj koji smatra da ubijeni David ima inteligentnog oca i talentiranog glumca.

Naime, prema Šešelju, Davor Dragičević je odavno instrumentaliziran od stranaca koji ga plaćaju.

“Mi vidimo po političkim parolama koje neprekidno lansira da je njegov cilj da se uništi Republika Srpska. Možda on i zna istinu ali što njega briga za istinu”, izjavio je Šešelj.

Hrvati su višestruko prevareni

Kako piše Srbija Danas, na tvrdnju Milomira Marića da je ideja međunarodne zajednice da se nađe po jedan muslimanski i hrvatski sin i otac te da se uz slučaj Dragičević obnovi unitarna Bosna i Hercegovina, Šešelj je rekao:

“Hrvati su prvo prevareni u Washingtonskom sporazumu, pa u Daytonskom sporazumu, evo sad im muslimani biraju člana predsjedništva. Pa ne mogu Hrvati dozvoliti da opet budu prevareni”, zaključio je Šešelj.