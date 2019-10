SERIJSKI UBOJICA HRVATSKIH KORIJENA JE NA SAMRTI: Ostalo je nekoliko dana života, i dalje ne želi priznati brutalna ubojstva

Australac hrvatskih korijena Ivan Milat služi sedam doživotnih kazni zbog sedam ubojstava, a vjeruje se kako je niz njegovih zločina mnogo dulji

Jedan od najozloglašenijih australskih masovnih ubojica, 74-godišnji Ivan Milat već neko vrijeme boluje od raka grla i želuca koji je sada prešao u terminalnu fazu. Vjeruje se kako ga nekoliko dana dijeli od smrti, a stanje mu je toliko loše da je iz zatvorske bolnice prebačen u bolnicu Prince of Wales u Sydneyju.

No, usprkos tome odbija priznati krivnju za sedam brutalnih ubojstava koje je počinio. Svome bratu Billu i šogorici Carol rekao je kako im nema što priznati i da mu ne dovode svećenika.

“Rekla sam mu ‘znam da si kršćanin i vjernik, zato te pitam jesi li to učinio ili ne. Ako želiš razgovarati sa svećenikom dovest ćemo ga’. Ali onda je opet počeo nabrajati razloge zbog kojih nije mogao počiniti te zločine, pa sam mu se ispričala što ga to uopće pitam, ali da je to pitanje koje sve zanima”, rekla je Carol Milat.

OSTALO MU JE SAMO NEKOLIKO TJEDANA ŽIVOTA: Ovako danas izgleda serijski ubojica podrijetlom s Korčule

Uhitilo ga 50 specijalaca

Milat je osuđen na sedam doživotnih zatvorskih kazni bez mogućnosti pomilovanja zbog sedam ubojstava autostopera počinjenih između 1989. i 1994. Uhićen je 22. svibnja 1994., a u policijskoj akciji je sudjelovalo čak 50 specijalaca. Iako je i tijekom uhićenja poricao ubojstva pitajući policajce što im je i o kakvim se ubojstvima radi, kod Milata je pronađeno mnoštvo kompromitirajućih dokaza i oružja.

On je inače najmlađi od osmero djece Stjepana Milata, koji je s Korčule doplovio do Australije u potrazi za boljim životom. No, bolji život nije dočekao, pa je njegov sin zbog siromaštva i teške obiteljske situacije s 15 godina napustio školu i krenuo raditi po gradilištima. Ivan je prvi put uhićen sa 17 godina i jedno vrijeme je proveo u popravnom domu. Nakon izlaska, nastavio je provaljivati u automobile, a nakon prometne nesreće u kojem su stradali njegov brat i najmlađa sestra, počeo je sa silovanjima.

Možda je počinio više ubojstava

Tada je uhićen, ali je i ubrzo pušten zbog nedosljednosti u svjedočenju jedne od žrtava. No, ovaj naoko neporočan vozač kamiona samo je nastavio niz svojih zločina, za koji se vjeruje i da je mnogo veći od ovog što je nabrojano. Naime, njegov brat Boris je 2015. rekao australskim novinarima kako je siguran da je Ivan ubio i jednog taksista te sugerirao kako je moguće da je ubio oko 28 ljudi, piše 24sata.

O Milatu su snimljene brojne emisije, a jedna od najgledanijih je bila Catching Milat (Hvatanje Milata). Prije toga je snimljen serijal Wolf Creek te mnoštvo kriminalističkih emisija.