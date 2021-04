URUŠILA SE CIJELA LITICA! Čak 4000 tona kamenja i tla srušilo se na plažu i u more, izdali brojna upozorenja: ‘Selfie nije vrijedan života!’

U britanskom Dorsetu, na jugu Engleske, dogodilo se najveće urušavanje obalnog klifa u posljednjih 60 godina, kada je gotovo 4000 tona stijena i tla odvojilo i srušilo na lokalnu plažu i u more. Izdana su brojna upozorenja na opasnost od dodatnog urušavanja, piše Morski.hr.

“Došlo je do značajnog urušavanja kamenja i tla između Seatowna i plaže Eype. Očekuje se i dodatno urušavanje, nakon uočenih svježih pukotina, koje utječu na liniju rasjeda. Radi vaše sigurnosti držite se podalje od vrhova i podnožja litica kad ste vani”, piše u upozorenju gradskog vijeća Dorseta, objavljenom na društvenim mrežama.

There has been substantial rock fall between Seatown and Eype Beach. Further movement is expected with fresh cracks, affecting the fence line but not the Coast Path. For your safety keep clear of tops and bases of cliffs when out and about. pic.twitter.com/YLFKyXCAgh

— Dorset Council UK (@DorsetCouncilUK) April 13, 2021