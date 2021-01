SEKSUALNO JE ZLOSTAVLJAO DJEVOJČICU: Bivši Dodikov ministar prosvjete dobio devet godina zatvora

Nepravomoćno je osuđen na devet godina zatvora zbog seksualnog zlostavljanja 11-godišnjakinje

Nekadašnji ministar prosvjete u vladi Republike Srpske Nenad Suzić proglašen je krivim za seksualno zlostavljanje maloljetnice i osuđen na devet godina zatvora, potvrdili su u ponedjeljak iz Okružnog suda u Banjoj Luci gdje je vođen kazneni postupak.

Suzić (71) je nepravomoćno osuđen zbog kaznenog djela obljube djevojčice koja je imala 11 godina zbog čega je uhićen u lipnju 2019. a u zatvoru je tada proveo šest mjeseci. Kada je uhićen, Suzić je bio redoviti profesor na odsjeku za pedagogiju Filozofskog fakulteta u Banjoj Luci.

Sud je nekadašnjem ministru izrekao i mjeru zabrane bilo kakvog djelovanja u prosvjeti odnosno u nastavnom procesu te dodatni rok zabrane približavanja zlostavljanoj djevojčici dvije godine nakon odsluženja zatvorske kazne.

Prijavili ga njezini roditelji

Suzića su 2019. policiji prijavili roditelji djevojčice nakon što je ona svojim prijateljicama ispričala kako ju je Suzić odvodio u svoju kuću i tamo je dirao po tijelu te joj je prijetio da o tome ne smije nikome govoriti.

One su to prijavile nastavnicima u školi što je u konačnici rezultiralo kaznenom prijavom i presudom u prvom stupnju. Dužnost ministra Suzić je obnašao od 1998. do 2001. u prvoj vladi RS koju je vodio Milorad Dodik.