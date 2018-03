SEKSISTIČKI ISPAD POZNATOG PISCA: Novinarki je ponudio svoju spermu u šalici: ‘Ja ću ti izmust u fildžan i zamrznut…’

‘Ja ću ti malo onog izmust u fildžan i zamrznuti zlu ne trebalo. Ako ništa imalo bi lijepe noge na mene i pamet na tebe.’

Zbog seksističkih poruka se poznati književnih iz BiH Goran Samardžić našao na meti kritika. Samardžić je, naime, seksističku poruku uputio mladoj znanstvenoj novinarki Jeleni Kalinić. Ponudio joj je ‘pomoć kako bi mogla postati majka’, u vidu svoje sperme u šalici za kavu, piše Haber.ba.

‘Umjesto da mi se ispriča, šalje mi degutantne poruke’

‘Poštovana naučnice i blogerice. Ja ću ti malo onog izmust u fildžan i zamrznuti zlu ne trebalo. Ako ništa imalo bi lijepe noge na mene i pamet na tebe. Nek i bude sretno na oboje. Ne širi dalje. Šalim se i noge na tebe. Ma jesi li ti to ljuta, a?’, napisao je Samardžić u privatnoj poruci na Facebooku Jeleni Kalinić. Ona je screenshotove poruke objavila na Twitteru, uz poruku da je to ‘dno dna’.

Suvlasnik Buybooka Goran Samardžić meni. Ovo je dno dna. Dijagnoza. pic.twitter.com/uGpvqlgpBd — Duchess JK Poliakoff (@JelenaSashimi) February 25, 2018

‘Iziritiralo me je to kako to da neko proglašava žene koje nemaju djecu, tzv. ‘nemajke’ nekompletnim. Kada sam Gorana upozorila na nekorektnost tog stava, umjesto da mi se izvini, poslao mi je onu degutantnu poruku i ja sam je objavila, kao što i screenshotam i druge gluposti koje neko objavi’, izjavila je kasnije za Radio Slobodna Evropa.

‘Jako mi je žao, to je jadno i bijedno’

Samardžić je inače i suvlasnik izdavačke kuće Buybook, no nakon ovog skandala je na sve funkcije u toj izdavačkoj kući podnio ostavku. ‘Jako mi je žao, puno mi je žao. Ne govorim vam ja ovo iz straha za Buybook. Buybook nisam ja, Buybook je firma odlična. Ja sa tu samo jedan uposlenik koji čita rukopise, neka vrsta umjetničkog direktora. Žao mi je zbog Jelene, prijateljicu sam izgubio’, rekao je. Zbog ovog se incidenta pokrenula rasprava o seksualnom uznemiravanju, a mnogi autori su otkazali svoje aranžmane u izdavačkoj kući Buybook. Osim što je znanstvena novinarka, Jelena Kalinić ima tri diplome, a piše i blog ‘Quantum of science’. Samardžić je svoju grešku priznao i ispričao se.

‘Ja samo mogu reći da mi je jako žao, da mi je Jelena prijateljica i da ja nisam samo banuo u taj inbox. To jeste i jadno i bijedno. Ona je meni dugogodišnja prijateljica i viđali smo se, čak je književni fan bila. Uvijek smo imali tu bizarnu šaljivu komunikaciju. Nepromišljen sam bio i jako mi je žao. Žao mi je ako je to povrijedilo, ja njoj nikad nisam ništa ružno napravio, ni ona meni’, rekao je nakon svega Samardžić. Dodao je i da je na vlastitom primjeru naučio koliko je seksističko društvo u kojem se nalazimo.

‘Koliko smo seksističko društvo najbolje saznamo na vlastitom primjeru, misleći da je šala ono što je ozbiljna uvreda. Izvinjavam se Jeleni Kalinić i cjelokupnoj javnosti zbog seksizma. Svjestan kakvu sam štetu učinio, povlačim se sa svih pozicija u Izdavačkoj kući Buybook.

Osim što sam autor nedopustivog sadržaja poruke i komentara, suprug sam i otac dvije kćerke, te se nadam da će začetak “MeToo” pokreta u Bosni i Hercegovini, čiji sam nesretni generator bio, doprinijeti depatrijarhalizaciji našeg društva i otvorenom razgovoru o problemima sa kojima se susreće većina žena’, napisao je Samardžić.

Autori se povlače iz te izdavačke kuće

O svemu se oglasio i novinar i kolumnist Al Jazeere, Dragan Bursać. On je na svom Facebooku napisao da ne može prijeći preko takvog ponašanja pa svoju knjigu zbog Samardžićevog seksizma neće objavit u Buybooku.

‘Naprosto je nevjerojatan sublimat užasno violentnog verbalnog seksizma u par rečenica. Ja, kao netko tko je proganjan, šikaniran, kome prijete smrću i na mnoge načine pokušavaju zastrašiti, NE MOGU prijeći preko ovakvih pojava. Goran Samardžić je javna ličnost, njegova riječ ima težinu, kao što težinu imaju i reakcije na izgovorenu riječ. I nekako se, dobri moji, moramo učiti da hrabrost nije divljačko srljanje u ludost, niti haversko-jaranska ćutnja i odobravanje seksističkih i inih ispada pojedinaca. Hrabrost je rad, prije svega na svojoj svijesti i savjesti po svaku cijenu, koliko god reprekusije bile velike i skupe. Ne u moje ime! Ne u moje ime seksualno uznemiravanje, zlostavljanje, ne u moje ime licemjerstvo, ćutanje i odobravanje seksizma’, napisao je Bursać.

Suradnju s Buybookom prekinula je i spisateljica Lejla Kajamujić, jedna od kandidata za Europsku književnu nagradu godine 2016. Reagirala je na Facebooku.

‘Knjiga neće biti objavljena u Buybooku. Razlog je većini poznat. Goran Samardžić suvlasnik Buybooka je putem poruke seksualno uznemiravao Jelenu Kalinić. Ovo su njegove riječi: POSTOVANA NAUCNICE I BLOGERICE. JA CU TI MALO ONOG IZMUSTI U FILDZAN I ZAMRZNUTI ZLU NE TREBALO. Nakon što su uslijedile prve reakcije, on se počeo braniti i opravdavati, istina vrlo neuspješno. Veliki broj i žena i muškaraca je pritom stao uz njega. Za to mogu reći samo da je tužno, zaista tužno, i ništa više. Dakle, suradnje između mene i Buybooka neće biti. Ja sam potpuno svjesna da to jednom velikom izdavaču ništa ne znači. Jedna knjiga manje, jedna autorica manje. Ali moje je da se povučem. Naprosto nije moguće pisati jedno, a raditi drugo. Ne želim stati uz osobu koja sebi daje za pravo da seksualno uznemirava bilo koga. Ja ne pišem ZA takve. Ja pišem PROTIV takvih!’, napisala je na Facebooku Kalamujić.

Od ovog su se skandala iz izdavačke kuće Buybook ogradili.