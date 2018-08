SEKSI STJUARDESU OVAJ BI VIDEO MOGAO STAJATI POSLA: ‘Voljela bih da ovo možeš pomirisati’

‘Želiš da udišem miris mojih cipela i čarapa? Pa, prije toga ih moram skinuti. Ove sam nosila cijeli dan, bez gaćica, samo za tebe…’, govori stjardesa u bizarnom videu.

Stjuardesa British Airwaysa suspendirana je nakon što je objavila video uradak u kojem izvodi s striptiz te miriši svoje čarape i cipele, piše The Sun.

U bizarnom video-klipu stjuardesa prvo zatvara oči te govori u kameru: “Želiš da udišem miris mojih cipela i čarapa? Pa, prije toga ih moram skinuti. Ove sam nosila cijeli dan, bez gaćica, samo za tebe. Voljela bih da ovo možeš pomirisati.” Uz te riječi stjuardesa i skida se sebe najlonke, a potom miriše i cipele, uz gotovo iste riječi.

Otkopčava košulju i kaže: ‘Vidimo se uskoro’

Prije no što video završava otkopčava i košulju govoreći gledatelju da bi bilo dobro da je kod nje kako bi on to učivio te dodaje: “Vidimo se uskoro”.

Britanski medije navode kako se vjeruje da je stjuardesa uz pomoć takvog videa željela tek prodati čarape i to kao sastavni dio svoje uniforme. Naime, česta je to praksa među kabinskim osobljem koje na taj način pomoću oglasa za deset funti po komadu prodaju različite odjevene predmete. Tome u prilog govore i brojne fotografije nogu stjuardesa snimljene u zrakoplovima uz koje se prodaju čarape na oglasima. Cijene se kreću i do 80 funti.

Iz British Airwaysa poručuju kako od svog osoblja očekuju poštivnje visokih standarda te da se ponašaju odgovorno. Za svako neprimjereno ponašanje, poput ovog, ističu da će reagirati.