SEKS SKANDAL TRESE VUČIĆEVU STRANKU: Kada je išla ispričati na televiziji što joj je napravio lokalni političar, on je svima zacrnuo ekrane

Tri žene su optužile Milutina Jeličića, predsjednika općine Brus na jugu Srbije, da ih je na različite načine seksualno zlostavljao. Jeličić koji je član vladajuće Srpske napredne stranke optužbe demantira, a slučaj je navodno došao do Višeg javnog tužiteljstva u Kruševcu, pišu Novosti.

‘Bio je fin, pitao me čija sam’

Sve je počelo za 40-godišnju Sandru Milanović nakon prvog sastanka s Jeličićem u njegovom uredu, još 2015. godine kada je ona došla kod njega radi dogovora o stažiranju.

‘Bio je fin, pitao me čija sam’, rekla je Milanović i dodala da je odmah nakon izlaska sa sastanka primila lascivnu poruku, a zatim i više njih, u kojima je Jeličić pisao da je uzbuđen. Ukupno je primila oko 200 njegovih poruka, a Milanović kaže da su se poruke prorijedile s vremenom kad je on shvatio da nije zainteresirana. Sve je, kaže, ispričala mužu.

Ona je ispričala kako su nove neugodnosti uslijedile 2017. godine kada ju je Jeličić počeo dirati na jednom sastanku.

Posao i za sestru

Slično se dogodilo i 30-godišnjoj Mariji Lukić na jednom sastanku 2015. godine.

“Ubrzo sam dobila SMS poruku: “Cmok”. Nisam reagirala jer mi je obećao posao. Danima mi je kasnije slao poruke, što sam pokazala i u bivšoj firmi i mojim sestrama’, ispričala je Marija i dodala da se za vrijeme rada u Općinskom odboru njegove tadašnje stranke uvijek trudila da ne ostane nasamo s Jeličićem, no kad bi se to ipak dogodilo, on bi ju počeo dirati po grudima i nogama”, rekla je za Novosti.

Jedna od poslednjih ,pre prijave. pic.twitter.com/GkocihLTi6 — Marija Lukić (@MarijaLukic36) February 26, 2019

Predsjednik općine obećavao joj je napredovanja, pa čak i posao za njezinu sestru ukoliko bude s njima imala seksualne odnose. Lukić je ispričala kako je primala prijetnje od Jeličićevih ljudi koji su tražili od njeg da pobriše SMS poruke koje joj je on slao, međutim ona ih je počela objavljivati na društvenim medijima.

Marija Lukić trebala je sinoć trebala gostovati u emisiji ‘Život priča’ Prve TV, no samo pet minuta prije emitiranja došlo je do kvara na kabelskoj mreži pa građani nisu mogli pratiti program. Ona je vijest o tome objavila na Facebooku uz riječi ‘Nadam se da je sada sve malo jasnije’, javljaju Novosti.

Pet minuta pre emitovanja #Životpriča ,u Brusu je došlo "do kvara" na kablovskoj mreži i sugrađani ne mogu da prate Prva TV. Nadam se da je malo jasnije sve. @TVojtehovski — Marija Lukić (@MarijaLukic36) February 27, 2019

‘Dođi, mala do mene’

Svoje neugodno iskustvo iz 2017. godine ispričala je 30-godišnja Snežana Bojić koja je radila u knjižnici.

“Kad sam ostala sama s njim, počeli su napadi. Rekao mi je “dođi mala do mene”, počeo me napadati, i uz stalno inzistiranje da ne pričam tati, obgrlio me je i uspio mi zavući ruku pod suknju’, ispričala je i dodala da se to događalo više puta, a kasnije je zbog svega zatražila pomoć na psihijatriji.

Srpski političar sve optužbe negira i ističe da za svoju nevinost ima dokaze koje je voljan pokazati sudu.

“Nikoga nisam ucjenjivao. Marija Lukić je poslednjih godinu dana tražila bolje radno mjesto, veću plaću, ali ja sam joj rekao da ju ne mogu postaviti za rukovoditelja dok ne završi fakultet. Otvoreno sumnjam da su poruke lažne, često mi je telefon bio u stranci na punjaču, događalo se i da tamo prenoći”, ističe Jeličić i dodaje da će podnijeti kaznene prijave.