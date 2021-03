ŠEFICA POLICIJE NE VIDI NIŠTA SPORNO: Policajac zvjerski ubio ženu, ljudi se okupili na bdijenju, a kad je policija krenula s uhićenjima počeo sukob

‘Još smo u pandemiji, nezakonita okupljanja su nezakonita okupljanja, policajci moraju poduzeti akcije ako se ljudi masovno izlažu riziku’, rekla je Dick novinarima

Zapovjednica londonske policije Cressida Dick odbacila je u nedjelju pozive na ostavku zbog oštre policijske akcije prema sudionicima bdijenja za ženom za čiju je smrt osumnjičen policajac. “Još smo u pandemiji, nezakonita okupljanja su nezakonita okupljanja, policajci moraju poduzeti akcije ako se ljudi masovno izlažu riziku”, rekla je Dick novinarima.

Ne razmišlja o ostavci

Na pitanje razmata li ostavku Cressida Dick odgovorila je “Ne razmatram”. Pozdravila je odlučnost ministrice unutarnjih poslova Priti Patel da se provede neovisna istraga. Ružne scene u subotu navečer pokazuju policajce u sukobu s okupljenim mnoštvom na mjestu Clapham Common u spomen na ubijenu 33-godišnju Sarah Everard.

“To što se dogodilo Sari šokira me. Kao što znate, prva sam žena zapovjednica londonske policije i možda me zato i više šokira”, rekla je i naglasila “To što se njoj dogodilo čini me još odlučnijom da vodim ovu organizaciju”.

Sukob na bdijenju

Policija u Londonu sukobila se s ožalošćenima i prosvjednicima u subotu kad se više od tisuću ljudi okupilo da obilježi spomen na ubojstvo Everard nekoliko sati nakon što se policajac optužen za njezino ubojstvo pojavio na sudu. Počast ubijenoj Everard odala je Kate, britanska vojvotkinja od Cambridgea.

Nestanak Sarah Everard za vrijeme povratka kući u večeri 3. ožujka izazvao je val reakcija žena o opasnostima koje im prijete dok noću same hodaju ulicama i zabrinutost zbog neuspjeha policije i društva da riješe taj problem. Neke od sudionica prosvjeda dovikivale su “sramite se” prisutnim policajcima, a kako su napetosti rasle, Reutersov svjedok vidio je kako policajci odvlače nekoliko žena sa skupa u parku Clapham Common. Četiri su osobe privedene.

Londonski gradonačelnik Sadiq Khan, odgovoran za gradsku politiku, rekao je da reakcija policije “ponekad nije ni primjerena niti proporcionalna” i da od Dick traži hitno objašnjenje. Vođa Laburističke stranke Keir Starmer prizore je nazvao “duboko uznemirujućima”, a konzervativna ministrica unutarnjih poslova Priti Patel rekla je da i ona od policije traži objašnjenje “uznemirujućih” slika.

Tijelo koje prati rad engleske policije pokrenulo je istragu o postupanju gradske policije. Policija je našla tijelo Sarah Everard u srijedu u šumi, 80 km jugoistočno od Londona. Na sudu je rečeno da je njezino tijelo pronađeno u velikoj vreći za šutu i da je identificirana prema zubalu. Za otmicu i ubojstvo osumnjičen je 48-godišnji policajac Wayne Couzens koji se priključio londonskoj gradskoj policiji 2018. i čuvao je strana veleposlanstva do uhićenja.