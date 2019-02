ŠEF UREDA VIJEĆA EUROPE U SARAJEVU: ‘BiH će morati primiti sve svoje državljane koji su se borili u redovima ISIL-a’

‘S jedne strane, ti ljudi mogli bi biti opasni po društvo. S druge, imamo individualna ljudska prava. Općenito govoreći, nikome ne bi trebalo ukinuti državljanstvo’, kazao je Drahoslav Štefanek, voditelj Ureda Vijeća Europe o obvezi BiH da prihvati svoje državljane koji su bili militanti Islamske države

Voditelj Ureda Vijeća Europe u Bosni i Hercegovini, Drahoslav Štefanek, izjavio je da će BiH morati primiti natrag sve svoje državljane, bez obzira radi li se o muškarcima koji su se borili u redovima Islamske države (ISIL) ili o ženama i djeci.

Štefanek je u u intervjuu za Radio Slobodna Europa kazao da se nikome ne bi smjelo oduzimati državljanstvo, te da sve povratnike sa stranih ratišta treba sudski procesuirati, ali i reintegrirati u normalan život.

MINISTAR SIGURNOSTI O DRŽAVLJANIMA BiH KOJI SU RATOVALI U SIRIJI I IRAKU: ‘Primit ćemo ih, ali nećemo biti utočište za svakoga’

Većina militanata prethodno su bili sitni kriminalci

Vijeće Europe je, pored Vlade Ujedinjenog Kraljevstva i Američke agencije za međunarodni razvoj (USAID) jedan od pokrovitelja programa reintegracije nasilnih i ekstremističkih zatvorenika u BiH, čija je implementacija počela u veljači. Štefanek pritom ističe kako fokus ne smije ostati samo na radikaliziranim zarobljenicima, nego i na onima koji bi mogli biti radikalizirani.

“Iskustva govore kako su većina osuđenika za terorizam prethodno bili osuđeni kao sitni kriminalci”, kazao je Štefanek.

‘Neće biti dobrodošli, ali morat će biti primljeni’

U kampovima i zatvorima u Siriji,a dijelom i u Iraku, mnogo je žena i djece iz BiH koji su tamo otišli za svojim radikaliziranim muževima i očevima. Na pitanje kakve su obveze BiH prema svima njima, Štefanek kaže da je to pitanje koje može biti dvosjekli mač.

“Moramo se boriti protiv terorizma i to je jedna globalna borba. S jedne strane, ti ljudi mogli bi biti opasni po društvo. S druge strane, imamo individualna ljudska prava. Ja sam pravnik i Vijeće Europe je organizacija koja se bavi pitanjima vladavine prava. Općenito govoreći, nikome ne bi trebalo ukinuti državljanstvo. To je osnovno pravilo. Ako te osobe imaju državljanstvo BiH, njima bi trebalo omogućiti povratak u njihovu državu. Ne kažem da će biti dobrodošli, ali oni će morati biti primljeni. Također, te osobe mogu imati dvojno državljanstvo tako da se mora ići od slučaja do slučaja”, kazao je Štefanek.

