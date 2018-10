ŠEF MJESNE ZAJEDNICE UHVAĆEN KAKO TUČE ŽENU: Procurila jeziva snimka, ovo je mučno za gledati. Pročitajte kako se opravdavao

“Ne da bih sebe pravdao, jer nema opravdanja bez obzira na sve što je prethodilo tom događaju, već istine radi reći ću sljedeće: Ta osoba pet dana se parkira uz pansion na ulazu u moj put na način da se osobna vozila provlače kroz iglene uši”, iznio je svoje viđenje uzroka incidenta predsjednik Mjesne zajednice Međugorje koji je na parkiralištu istukao ženu

Predsjednik Mjesne zajednice Međugorje Dragan Vasilj danas je podnio ostavku na tu dužnost nakon što je u utorak na društvenim mrežama objavljena snimka na kojoj se vidi kako šakama i nogama udara ženu na parkiralištu, prenosi Radio Sarajevo.

Incident je snimila nadzorna kamera, a na snimci se vidi kako se Vasilj najprije svađa s jednom ženom na parkiralištu, a potom i fizički nasrće na nju. U jednom trenutku zgrabio ju je za leđa i vrat te prislonio na vozilo, a potom je udario nogom.

“Ne bih sebe pravdao, ali…”

Nakon objave snimke i lavine osuda na njegov račun, Vasilj je danas podnio ostavku, a u opširnoj objavi na Facebook stranici Mjesne zajednice Međugorje obratio se sumještanima iznijevši svoje viđenje nemilog incidenta te, kako kaže, netočnih interpretacija istog.

“Ne da bih sebe pravdao, jer nema opravdanja bez obzira na sve što je prethodilo tom događaju, već istine radi reći ću sljedeće: Ta osoba pet dana se parkira uz pansion na ulazu u MOJ put na način da se osobna vozila provlače kroz iglene uši, da mini bus s gostima mog pansiona ne može ni ući ni izaći, da dostavna vozila isto tako ne mogu ulaziti u ulicu u kojoj su četiri pansiona i jedan restoran, da vozilo hitne pomoći koje je došlo po jednog hodočasnika ne može ući da ga odveze u Dom zdravlja”, napisao je Vasilj dodajući kako je prethodno upozoravao i prijatelja dotične žene te još neke ljude koji je poznaju da je upozore na način na koji parkira i drugima onemogućava prolaz.

“Moj kratki fitilj je presudio”

Potom je opisao kako je došlo do samog incidenta.

“Te večeri kad se incident dogodio oko 21 sat sam trebao van s autom, ali nisam mogao i zvao sam na parlafon na ulazu u pansion da je traže da skloni auto (opet videonadzor pansiona može biti svjedok). Čekao sam paralelno s njezinim autom i dama ulazi u svoj auto i valjda i ona frustrirana što stalno mora sklanjati auto meni pokazuje srednji prst. Sve moje ljutnje i frustracije su u tom momentu eksplodirale, izašao sam iz auta te otvorio vrata njezinog. Jesam vikao na nju i udario nogom u prag njenog auta i zalupio vrata. U tom momentu ona je uz psovke izasla iz auta ošamarila me i drugom rukom divljački me ogrebala po sljepočnici i očima i raskrvarila (…) Nažalost, tada sam uradio ono što bez obzira na sve nipošto nisam smio uraditi, ali je moj kratki fitilj presudio. Moje ozljede su evidentirane liječničkim pregledom, a budući da je dama protiv mene podnijela prijavu policiji i ja sam to isto uradio”, opisao je situaciju te se ispričao svim mještanima kazavši kako se nada da će mu ipak “uzeti za dobro sav uloženi trud u dva mandata” koliko je bio na čelu Mjesne zajednice.